۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

تقدیر از ۳۲ چهره فعال فرهنگی هنری لرستان در هفته هنر انقلاب

خرم‌آباد - در آیین گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی از ۳۲ چهره فعال فرهنگی هنری لرستان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از هنرمندان شاخص انقلابی لرستان با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی لرستان، فرماندار خرم‌آباد، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی لرستان، دبیر ستاد جبهه فرهنگی انقلاب در استان و جمعی از هنرمندان و فعالین فرهنگ و هنر و رسانه در تالار ماه حوزه هنری لرستان در خرم‌آباد برگزار شد.

در انتخاب چهره‌های فعال فرهنگی و هنری لرستان به شاخص‌هایی نظیر خلق اثر با انتشار وسیع، تأثیرگذاری اجتماعی، تجربه مؤثر در جریان‌سازی فرهنگی هنری همسو با انقلاب اسلامی و واکنش هنرمندانه و تأثیرگذار به رویدادهای روز کشور به‌ویژه خلق آثار هنری تأثیرگذار در جنگ تحمیلی اخیر توجه شده است.

اسامی هنرمندان شاخص لرستان در رشته‌های مختلف هنری به‌عنوان چهره‌های فعال هنر انقلاب اسلامی به شرح زیر است.

روایت متنی:
امین ماکیانی
زهرا مومن‌زاده
سمانه قاسمی‌منش

آفرینش‌های ادبی:
سارا سعادتمند
مهرداد ماسوریان
سید قاسم موسوی
مسعود آزادبخت
مجتبی خرسندی
سجاد روانمرد

نمایش:
حسام‌الدین شریعتمداری
پژمان شاهوردی

سرود و نوحه:
محمدجواد غضنفری

گرافیک:
محمد مهدی طاهری‌تبار
رضا امرایی
سمیرا تاری

نقاشی:
فاطمه کوشکی

کارتون:
فرید امیر سرداری

نشر و تبلیغ:
مرتضی رضایی
معصومه عباسی

تصویری:
مهدی سلیمی
محمد حسین متش بیرانوند (بغض خاکی)
محمدرضا متش بیرانوند (بغض خاکی)
مهدی نصیری
مهران یاراحمدی
محمد بیرانوند

عکاسی:
الهام در یکوند
آزاده در یکوند

روایت تصویری:
فاطمه عزیزی
فاطمه گنجی
حسن احمدوند
آزاده شاهین وند

چهره اثرگذار در جنگ:
حجت‌الاسلام رسول حاجی

