۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

نماینده سابق پارلمان اروپا: ترامپ قابل اعتماد نیست

یک نماینده سابق پارلمان اروپا با بیان اینکه ترامپ قابل اعتماد نیست، گفت: واشنگتن نمی‌تواند با زبان تهدید با ایران صحبت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مانو بینیدا»، نماینده سابق پارلمان اروپا، در مصاحبه با المیادین گفت: نمی‌توان به ترامپ به دلیل رویکرد متناقض او در خصوص مذاکره و جنگ، اعتماد کرد.

وی افزود: به نظرم ایران، برخلاف روشی که در برخورد با ترامپ می‌بینیم، اهل هدر دادن وقت در مذاکرات با حرف‌های بی‌اساس و شایعه‌پراکنی نیست.

این نماینده سابق پارلمان اروپا گفت: به شخصیت ترامپ و طرز فکر او و همچنین مواضع آمریکا در قبال مذاکرات نمی‌توان اعتماد کرد؛ در عوض، باید به موضع ایران و آنچه تهران اعلام می‌کند، توجه داشت.

وی اظهار داشت: ایران کشوری بزرگ و دارای قدرت نظامی است و واشنگتن نمی‌تواند با زبان تهدید با آن صحبت کند.

کد مطلب 6805542

    IR ۲۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ترامپ جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید محاکمه شود. که محاکمه ترامپ جنایتکار به عنوان یک جنایتکار جنگی باید در دستور کار قرار گیرد.

