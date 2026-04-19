نماینده سابق پارلمان اروپا: ترامپ قابل اعتماد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، «مانو بینیدا»، نماینده سابق پارلمان اروپا، در مصاحبه با المیادین گفت: نمی‌توان به ترامپ به دلیل رویکرد متناقض او در خصوص مذاکره و جنگ، اعتماد کرد.

وی افزود: به نظرم ایران، برخلاف روشی که در برخورد با ترامپ می‌بینیم، اهل هدر دادن وقت در مذاکرات با حرف‌های بی‌اساس و شایعه‌پراکنی نیست.

این نماینده سابق پارلمان اروپا گفت: به شخصیت ترامپ و طرز فکر او و همچنین مواضع آمریکا در قبال مذاکرات نمی‌توان اعتماد کرد؛ در عوض، باید به موضع ایران و آنچه تهران اعلام می‌کند، توجه داشت.

وی اظهار داشت: ایران کشوری بزرگ و دارای قدرت نظامی است و واشنگتن نمی‌تواند با زبان تهدید با آن صحبت کند.