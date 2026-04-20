به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا امینی مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی، گفت: با آغاز به‌کار سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، برنامه زمان‌بندی ثبت‌نام کتب درسی برای تمامی مقاطع تحصیلی اعلام شد. طبق این برنامه، فرآیند ثبت سفارش برای برخی مقاطع از هم‌اکنون آغاز شده و برای سایر پایه‌ها نیز تا تیرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده، دانش‌آموزان پایه‌های دوم تا ششم مقطع ابتدایی و همچنین دانش‌آموزان پایه‌های هشتم و نهم در دوره اول متوسطه، هم‌اکنون می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، نسبت به ثبت سفارش کتب درسی خود برای سال تحصیلی پیش رو اقدام نمایند.

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی اذعان کرد: فرآیند ثبت سفارش برای دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شامل پایه‌های یازدهم و دوازدهم نیز در دستور کار قرار گرفته است. فعالیت سامانه برای این دسته‌ از دانش‌آموزان به مرور آغاز شده و این عزیزان تا تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه، سفارش کتب درسی خود را به ثبت برسانند.

امینی اظهار داشت: برای دانش‌آموزان پایه‌های ورودی که شامل پایه اول ابتدایی، پایه هفتم (دوره اول متوسطه) و پایه دهم (دوره دوم متوسطه) می‌شود، زمان‌بندی متفاوتی در نظر گرفته شده است. والدین و دانش‌آموزان این مقاطع می‌توانند از تاریخ ۶ تیرماه ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۰۴/۰۶) نسبت به ورود به سامانه و انجام مراحل ثبت سفارش اقدام کنند.

مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی خاطر نشان کرد: متقاضیان برای انجام فرآیند ثبت‌نام باید به نشانی اینترنتی **my.medu.ir** مراجعه نمایند. طبق شیوه اجرایی اعلام شده، برای ورود به این سامانه نیازی به وارد کردن کد ملی نیست و ورود تنها از طریق شماره تلفن همراه مرتبط با دانش‌آموز امکان‌پذیر است. نکته حائز اهمیت در این مرحله، لزوم مالکیت شماره تلفن همراه است؛ به طوری که شماره موبایل مورد استفاده برای ورود به سامانه حتماً باید به نام مادر دانش‌آموز ثبت شده باشد تا دسترسی به پنل ثبت سفارش کتاب درسی برقرار گردد.