به گزارش خبرگزاری مهر، نامه‌ای ۷ زبانه دانشجو و معلمان ایران، خطاب به معلمان جهان در راستای روایت استعمار و جنگ آن علیه ایران و بلند شدن صدای حق خواهی آن‌ها تدوین شده است.

متن نامه به شرح زیر است:

به هر معلمی در هر جای دنیا که این نامه را می‌خواند، سلام می‌کنیم.

سلامی صمیمی از ایران‌زمین به شما! سرزمینی که هزاران سال است مهد دانش، اندیشه، فرهنگ و ادب بوده و اولین دانشمندان، اولین معلمان و اولین زنان فرهیخته از آن برخاسته‌اند. کشوری که در طول تاریخ خود، اهل هیچ سلطه و استعماری نبوده و تنها چیزی که از آن به دیگر سرزمین‌ها صادر شده، دانش و هنر بوده است؛ به همین علت است که ما معلمان، هرگز در کلاس درس، تجاوز و ظلم را به فرزندانمان نیاموخته‌ایم!

همکار گرامی! اگر چه زبان و ملیت ما متفاوت است، اما شغل ما، فاصله میان من و شما را بسیار کم کرده است. بگذار تعهد و صداقت معلمی، حقایقی از دنیا را برایت آشکار کند که در هیچ جای دیگر نخواهی شنید!

در ابتدا، آرزو می‌کنیم هر کجا که هستید، در نهایت صلح و آرامش باشید. آرزو می‌کنم به برکت کلام و رفتار شما، شاگردانی تربیت شوند که هر روزِ سرزمین مادری‌تان را آبادتر و شادتر از روز پیش کنند. آرزو می‌کنم شکوفایی و پیشرفت شاگردانتان را ببینید، قد کشیدن آن‌ها را زیر سایه مهر و حمایت خود نظاره‌گر باشید و هیچ رژیم ضد انسانی، با دست ها و صورت های کوچک آنها کاری نداشته باشد! آرزو می‌کنم قدرت شما در برابر هر آنچه که آن‌ها را تهدید می‌کند، کارساز باشد و هیچ‌گاه شرمنده نباشید که نتوانسته‌اید از آن‌ها محافظت کنید.

چندی پیش، در تاریخ ۲۸ فوریه، آمریکا و اسرائیل مدرسه‌ای را در یکی از شهرهای کوچک ایران به نام «میناب» هدف حمله موشکی قرار دادند. در این جنایت،بیش از ۱۷۰ دانش آموز ۷ تا ۱۲ ساله از فرزندان ما جان خود را از دست داده و به شهادت رسیدند. بگذارید به شما بگویم چرا! چون ایران نظم ناعادلانه جهان را نپذیرفته است؛ نخواسته زیر چتر استعمار آمریکا برود؛ چون نگذاشته نفتش را بدزدند و با پول آن برای کشتن کودکان سلاح تولید کنند. چون آیت الله خامنه ای دختران سرزمینش را به "اپستین" نفرستاده است.

چون ایران از ۲۰ هزار کودک قربانی فلسطینی حمایت کرده است. چون در زمانی که آن‌ها نوزادان را برای شیطان قربانی می‌کنند، ایران فرزندانی با وجدان، معنوی، نوع‌دوست و مهربان تربیت می‌کند که تنها خدا را می‌پرستند. چون ایران، علی‌رغم تحریم‌های شدید، به جایگاه‌های برتر جهانی در علوم و فناوری‌های متعدد دست یافته است. چون در حالی که آیت الله خامنه ای از زنان و دختران این سرزمین حمایت و آنها را تکریم می‌کرد و جامعه را برای زندگی شرافتمندانه آنان با مدیریت خودشان طراحی می‌کرد، اسناد تجاوز ترامپ به کودکان دختر منتشر شده است. و هزاران دلیل دیگر... ترامپ می‌تواند همچنان توییت بزند و درباره ایران به جهان دروغ‌های خنده‌دار بگوید، اما در نهایت نخواهد توانست رسوایی خود را پنهان کند.

جهان شاهد است که نیروهای مسلح ایران با سلاح‌های بومی خود، بر ارتش آمریکا و اسرائیل پیروز شده و آن‌ها را رسوا کرده‌اند. موشک‌های ما، آرامش شب و روز را از اسرائیل و پایگاه‌های نظامی آمریکا سلب کرده‌اند. ما بر آن‌ها غالب شده‌ایم، زیرا ما برای صلح جهانی می‌جنگیم و آن‌ها برای ظلم بیشتر!

«ایران برای آزادی و استقلال بشریت می‌جنگد!» ما به نیابت از مظلومان تاریخ زمین می‌جنگیم: به نیابت از ۷۵ میلیون سرخ‌پوست کشته شده در آمریکا، به نیابت از شهروندان آمریکایی زیر چکمه‌های ظلم ترامپ، به نیابت از مردم غزه، ویتنام، فیلیپین، سودان، عراق، افغانستان، ونزوئلا و...؛ به نیابت از تمام مردمان شرق و غرب که استعمار حقشان را ضایع کرده است! به خاطر بچه‌های جزیره اپستین و به خاطر تاریخ خودمان؛ ۱۰۸ سال پیش، استعمار در ایران، نیمی از جمعیت کشور را به کام مرگ فرستاد.

این ظلم در حال سرایت به کل جهان است. چون آنها کل جهان را می‌خواهند! هیچ کودکی در دنیا از دست آدم‌خواران اپستینی در امان نبوده و نخواهد بود. امروز موشک‌های آمریکایی و اسرائیلی، تمام مدارس دنیا را تهدید می‌کنند. ما با صلابت، افتخار و در نهایت پیروزی ایستاده‌ایم و هزینه می‌دهیم تا هیچ کودک بی‌گناهی در دنیا، طعمه زیاده‌خواهی سلاطین نشود.

این نامه، درخواست کمک نیست؛ این نامه، خود یک کمک است! ای معلم زنده! این جنگ، مدرسه مقاومت جهانی علیه امپریالیسم است. این نبرد، نبرد حق و باطل است. هر کس به اندازه آزادگی و وجدان خود، برای آن تلاش می‌کند. این روزها خواهد گذشت و ما خود را در دادگاه وجدان، قضاوت خواهیم کرد که در برابر بزرگترین نشانه خداوند، چه موضعی گرفتیم. اگر امروز در برابر چنین جنایتی سکوت کنیم، پس دقیقاً داریم در کلاس درس چه کار می‌کنیم؟ موضع بگیرید و اقدامی کنید! تمام حقیقت را به شاگردانتان بگویید! ما اکنون باید در سمت درست تاریخ بایستیم، تا فردا بتوانیم در کلاس‌هایمان از کلمات «انسان»، «انسانیت» و «آزادی» استفاده کنیم.

این اتفاق، یک اتمام حجت برای هر انسان است! صبر خداوند دیگر به پایان رسیده است؛ منتظر نظم تازه‌ای برای جهان باشید... جهان جدیدی در حال تولد است.