به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز افتتاح حساب ۱۰۰ و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، پیش از ظهر دوشنبه حجتالاسلام و المسلمین، نماینده ولیفقیه در استان کردستان با حضور در ستاد بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در استان، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد.
وی در این بازدید ضمن دیدار با مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن، در جریان آخرین فعالیتها و اقدامات انجامشده در حوزه بازسازی و توسعه مسکن قرار گرفت.
نماینده ولیفقیه در کردستان با قدردانی از تلاشهای مجموعه بنیاد مسکن، بر نقش مهم این نهاد در تأمین مسکن اقشار محروم و بازسازی مناطق آسیبدیده تأکید کرد.
در ادامه این برنامه، وی از بخشهای مختلف ستاد بازسازی بازدید و با تعدادی از مراجعان و مردم گفتوگو کرد که در جریان آن، گزارشی از پروژههای در دست اجرا و همچنین چالشها و نیازهای موجود ارائه شد.
نظر شما