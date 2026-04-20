به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «زیارت بانوی کرامت در سایه معرفت رضوی» به قلم حجتالاسلام محمد شجاعی توسط انتشارات محیی در ۳۰۳ صفحه منتشر شده است. محتوای اصلی این کتاب بر شرح و تفسیر زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه (س) تمرکز دارد و به موضوعاتی چون ارزش زیارت، معرفت اهل بیت (ع) و ارتباط این زیارت با مفاهیم والای دینی مانند یقین، تسلیم، و آخرتگرایی میپردازد. این اثر شامل چندین فصل است که هر فصل جنبههای مختلف زیارت حضرت معصومه (س) را از منظر معرفتشناسی شیعی، نقش امام زمان (عج) در زندگی زائر و تقرب الهی از طریق اهل بیت (ع) بررسی میکند. فهرست منابع گسترده در پایان نشاندهنده ماهیت پژوهشی و استنادی کتاب در زمینه معارف اسلامی است.
ارزشهای کلیدی این کتاب را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. درک زیارت با معرفت: امام رضا (ع) شرط ورود به بهشت را زیارت عارفانه خواهر گرامیشان میدانند. این کتاب با گشودن لایههای عمیق معنایی زیارتنامه، شرط «معرفت به حق» این بانوی با عظمت را برای زائر محقق میسازد و او را از سطح یک زائر عادی به مقام یک زائر عارف ارتقا میدهد.
۲. تبدیل زیارت به برنامه زندگی: نویسنده، فرازهای زیارتنامه را از یک متن عبادی صِرف خارج کرده و آن را به یک برنامه عملی برای رشد معنوی، شادی حقیقی و موفقیت پایدار تبدیل میکند. این کتاب به خواننده میآموزد که چگونه میتوان با پیوند قلبی با این بانوی مقدس، به عالیترین درجات قرب الهی نائل شود.
۳. نگاهی انسانشناسانه: یکی از وجوه تمایز این اثر، مبانی عمیق انسانشناسی آن است. کتاب با تشریح پنج بُعد وجودی انسان (جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوقعقلی)، جایگاه حقیقی زیارت را در فعالسازی بُعد الهی و نامحدود انسان آشکار میسازد. درک این ابعاد، کلید گشودن قفلهای استعداد معنوی انسان است؛ چرا که زیارت، بُعد «فوقعقلی» را که ظرفیت «خلافت الهی» در وجود ماست، بیدار کرده و زندگی را از اسارت غرایز پست به اوج بندگی هدفمند رهنمون میشود. این اثر، دعوتی است برای کشف دوباره خود و بازتعریف ارتباط ما با اولیای الهی.
شجاعی در مقدمه کتاب نوشت: زیارتنامه بانوی کرامت را برادر گرامی ایشان، حضرت رضا(ع) تنظیم فرموده است. با توجه به آنچه ائمه معصومین(ع) درباره عظمت و معصوم بودن و نیز قدرت شفاعت ایشان فرمودهاند، بر هر زائری ضروری است که بهدرستی بداند که به زیارت چهکسی آمده است؛ بهخصوص که امام رضا(ع) ارزش و پاداش زیارت حضرت معصومه(س) را مانند زیارت خودشان در خراسان میدانند... از طرفی امام رضا(ع) بهشتیبودن زائر خود را مشروط به معرفت حق امام معرفی مینماید، «هرکس مرا زیارت کند در حالیکه حق و طاعت مرا که خدا بر او واجب کرده، میشناسد من و پدرانم در روز قیامت شفیع او هستیم و هر که ما شفیع وی باشیم، نجات مییابد.»
وی افزود: آن حضرت، بهشتی بودن زائر حضرت معصومه(س) را نیز منوط به معرفت حق این بانوی با عظمت میدانند؛ بههمین جهت خود حضرت زیارتنامهای را برای خواهر خویش تنظیم فرمودند که زائران بهتر بتوانند جایگاه و مقام ایشان را بشناسند و به شفاعت ایشان نائل شوند. بیشک هیچ سخنی و هیچ متنی درباره حضرت معصومه(س) و منزلت و مقام الهی ایشان بهتر و رساتر از همین زیارتنامه نیست؛ زیارتنامهای که از ابتدای ورود تا پایان زیارت دست زائر را میگیرد و قدم به قدم او را به عالیترین آرزوها و مقامات شایسته یک مؤمن و شیعه حقیقی میرساند.
نویسنده اضافه کرد: با دقت در مضامین این زیارتنامه علاوهبر شناخت مقامات و جایگاه حضرت معصومه(س) و سایر معصومین، مقامات زائر و شیعه ایشان نیز بهخوبی شناخته میشود. در حقیقت این زیارتنامه زائرین را به معارف بسیار بلندی در خودشناسی و انسانشناسی میرساند... زیارتنامه حضرت معصومه(س) یک برنامه جامع زندگی، برای هر زائر عاشقی است که خود را لایق همراهی با اهل بیت(علیهم السلام) در دنیا و آخرت میداند؛ برنامهای که انسانها را از موانع رشد، به سلامت عبور میدهد و علاوه بر نابود کردن همه ضعفها و ناامیدیها و پوچیها، یک زندگی پر از انگیزه و نشاط و مملو از موفقیت، شادی و آرامش را به انسان هدیه میکند... در یک کلام میتوان گفت زیارت حضرت معصومه(س) و زیارتنامه ایشان، یعنی برنامه و معنای زندگی حقیقی و سعادتمندانه.
