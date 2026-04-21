آخرین وضعیت بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز؛ تاکید بر حذف دلار از مبادلات

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اعمال حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز توضیح داد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکنون چندین جلسه در خصوص این طرح برگزار کرده و جمع‌بندی‌هایی نیز داشته است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، تعدادی از نمایندگان مجلس که در این زمینه صاحب‌نظر هستند، طرح‌های مختلفی را تهیه کرده‌اند. در مجموع، حدود هشت طرح در این زمینه به هیئت رئیسه مجلس رسیده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح‌ها به صورت مجزا و نه به صورت تجمیع‌شده ارائه شده‌اند و شامل ۸ طرح مختلف هستند که هر یک دارای نقاط مشترک و اختلافی با دیگر طرح‌ها هستند.

وی افزود: مجموع این طرح‌ها توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمع‌بندی شده و در قالب گزارشی به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب در صحن علنی ارائه خواهد شد. همچنین، این طرح‌ها با مشورت نمایندگان سایر نهادها و دستگاه‌ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات طرح اعمال حقوق حاکمیتی ایران در تنگه هرمز گفت: یکی از نکات مهم در این طرح این است که رژیم حقوقی تنگه هرمز به‌طور کامل تغییر خواهد کرد. به این معنا که مسیر عبور و مرور کشتی‌ها باید از داخل ایران انجام شود.

وی در ادامه، گفت: از سوی دیگر، معمولاً خدمات مختلفی به کشتی‌ها و شناورها شامل هدایت، نظارت و تأمین امنیت آن‌ها ارائه می‌شود که این خدمات قبلاً به‌صورت رایگان ارائه می‌شد. اما از این پس بابت ارائه این خدمات، هزینه آن را دریافت خواهیم کرد.

سلیمی اظهار کرد: نکته بعدی این است که کشتی‌های تجاری، به ویژه آن‌هایی که در زمینه نفت فعالیت می‌کنند، باید با ارزی غیر از دلار معامله نمایند. این تغییر تأثیر قابل توجهی خواهد داشت و به عنوان یک تحول بزرگ در معاملات جهانی به شمار می‌آید که نشان‌دهنده کاهش سهم دلار در تجارت‌های بین‌المللی است.