خبرگزاری مهر،گروه استان ها: تحولات منطقه‌ای و جهانی پس از جنگ تحمیلی رمضان، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یکی از قدرت‌های کلیدی در عرصه بین‌الملل تثبیت کرده است. ذوالفقار امیرشاهی، نماینده وزارت امور خارجه در گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشریح این تغییر موازنه قدرت، اظهار کرد: قدرت موشکی و انسجام ملی، پشتوانه اصلی بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات خارجی است.

وی با بیان اینکه نگاه کشورهای همسایه و منطقه به ایران پس از جنگ به طور کلی تغییر کرده است،افزود: متأسفانه برخی همسایگان عرب و جنوب خلیج فارس به دلیل لجاجت و حسادت، این تغییر را نپذیرفته‌اند.

نماینده وزارت امور خارجه در گلستان افزود:جمهوری اسلامی ایران امروز یکی از چهار قدرت بزرگ جهان پس از جنگ ظاهر شده است؛ این موضوعی است که دوست و دشمن به آن اذعان دارند، حتی تحلیلگران سیاسی و مقامات ارشد نظامی سابق آمریکا نیز به این مهم اعتراف کرده‌اند.

امیرشاهی با اشاره به جنگ تحمیلی ترامپ علیه ایران، خاطرنشان کرد: این جنگ نه تنها باعث ضعف و کمرنگ شدن قدرت جهانی آمریکا شده، بلکه در مقابل، قدرت جمهوری اسلامی ایران را در منطقه و جهان پررنگ‌تر کرده است.

وی اظهار کرد: روسیه، چین، هند و سایر کشورهای مؤثر جهان، چه در اروپا و چه در آسیا، این واقعیت را پذیرفته‌اند که جنگ اخیر نه تنها به پیروزی آمریکا و تحمیل شرایط این کشور به ایران منجر نشده، بلکه برگ برنده قدرتمندی را در اختیار ایران قرار داده است.

نماینده وزارت امورخارجه در گلستان، تنگه هرمز را به عنوان یک برگ برنده استراتژیک برای ایران، معرفی کرد و گفت: موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز تأثیرات بسیار شگرفی بر انرژی جهان گذاشته است، به طوری که قیمت حامل‌های انرژی با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.

وی افزود: این افزایش قیمت، علاوه بر حامل‌های انرژی، بر سایر تولیدات جهانی مانند کود شیمیایی و برخی ترکیبات پتروشیمی نیز تأثیر منفی گذاشته است.

نماینده وزارت امور خارجه در گلستان با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا به شدت به دنبال آتش‌بس و مصالحه با ایران است، اما به دلیل لجاجت و قلدری حاضر به پذیرش واقعیت نیست، افزود: آمریکایی‌ها در پشت پرده با ما به گونه‌ای دیگر صحبت می‌کنند و در حضور رسانه‌ها با تکبر و استکبار، خواهان تحمیل شرایط خود هستند.

امیرشاهی ادامه داد:از یک سو، آمریکا خواهان برقراری صلح منصفانه با ایران است و از سوی دیگر، ما را به حمله به پل‌ها و نیروگاه‌ها تهدید می‌کند.

واکنش ایران به تهدیدات؛ خاموشی منطقه در انتظار آمریکا

وی هشدار داد: ممکن است آمریکا پل‌ها را بزند، اما جرأت حمله به نیروگاه‌ها را نخواهد داشت؛ چرا که در صورت حمله به نیروگاه‌های ایران، ما نیز نیروگاه‌های منطقه را هدف قرار خواهیم داد و این امر منجر به خاموشی گسترده در منطقه و در نهایت در جهان خواهد شد.

نماینده وزارت امور خارجه در گلستان تاکید کرد: به همان اندازه که نیروگاه‌های جمهوری اسلامی ایران مورد اصابت قرار گیرند، نیروگاه‌های کشورهای کوچک حاشیه جنوب خلیج فارس نیز به شدت آسیب دیده و در تاریکی مطلق فرو خواهند رفت.

امیرشاهی در ادامه قدرت موشکی و انسجام ملی در سایه هدایت‌های رهبری را دو شاه‌کلید اساسی برای بازدارندگی ایران دانست و گفت: این دو عامل، دشمن را نه تنها در میدان جنگ، بلکه در میدان مذاکرات نیز به تمکین وادار می‌کند.

وی همچنین به نقش مخرب نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، اشاره کرد و گفت: نتانیاهو از ابتدای انقلاب، روسای جمهور سابق آمریکا را به حمله به ایران تحریک می‌کرد، اما خوشبختانه هیچ‌کدام از آنها، به جز ترامپ، حاضر به شنیدن این حرف‌ها نشدند.

وی، ترامپ را تاجری دانست که چندان از مفهوم سیاست خارجی آگاه نیست و گفت: ترامپ با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی و انسانی، صراحتاً اعلام می‌کند که نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را نابود خواهد کرد. این جانور وحشی جز زبان زور نمی‌فهمد و یادآور فرمایشات رهبر شهید، مبنی بر سمی بودن مذاکره با دولت آمریکا، هستیم.