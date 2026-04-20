۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

کاظمی: ۸۰۰ پرونده‌ تعزیراتی در شهرستان زنجان تشکیل شد

زنجان- فرماندار زنجان با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت‌ها گفت: در یک ماهه‌ نخست سال جاری بیش از ۸۰۰ پرونده‌ تعزیراتی در سطح شهرستان تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاظمی در نشست مشترک کارگروه تنظیم بازار و کارگروه آرد و نان شهرستان بر لزوم تداوم نظارت‌های میدانی و دقیق بر بازار تأکید کرد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، خوشبختانه اقلام اساسی و مورد نیاز شهروندان به میزان کافی در سطح بازار شهرستان موجود بوده و بازار توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در حال رصد و پایش مستمر است.

فرماندار زنجان ادامه داد: دستگاههای نظارتی باید با حضور مستمر در سطح بازار، روند عرضه‌ کالا و خدمات را به‌صورت دقیق رصد کنند و در صورت مشاهده‌ هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کم‌فروشی و یا عرضه‌ خارج از شبکه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

کاظمی همچنین با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت نانوایی‌ها نیز گفت: تامین آرد مورد نیاز واحدهای نانوایی به صورت منظم در حال انجام است و باید نظارت بر کیفیت پخت نان، رعایت سهمیه‌ آرد و قیمت‌های مصوب با جدیت بیشتری دنبال شود تا رضایت شهروندان در این حوزه افزایش یابد.

کد مطلب 6806332

