۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

بازدید سرزده معاون فرمانداری پاوه از بازار شهر

کرمانشاه - معاون برنامه‌ریزی فرمانداری پاوه در بازدید میدانی از بازار این شهر، بر تشدید نظارت‌ها، ساماندهی ساعت کاری نانوایی‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله رادپوش پیش از ظهر دوشنبه در ادامه سیاست‌های فرماندار پاوه برای تقویت نظارت‌ها و رسیدگی به مطالبات مردمی، به صورت سرزده از وضعیت بازار این شهرستان بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید با تعدادی از اصناف گفت‌وگو کرد و با تأکید بر ضرورت نظارت پیشگیرانه، حضور مستمر در میدان را یکی از راه‌های اصلی شناسایی دقیق مشکلات و رفع موانع دانست.

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری پاوه نسبت به وضعیت فعلی نظارت بر بازار ابراز نگرانی کرد و گفت:رعایت قیمت‌های مصوب، جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز و برخورد با هرگونه تخلف از مواردی است که باید جدی‌تر دنبال شود تا از حقوق مصرف‌کنندگان حفاظت شود.

رادپوش در بخش دیگری از سخنان خود به اعتراضات مردمی نسبت به ساعت کاری برخی نانوایی‌ها اشاره کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان اتحادیه نانوایان و دستگاه‌های نظارتی شد. به گفته وی، تأمین نان و آرد از نیازهای اساسی مردم است و هرگونه اختلال در فعالیت نانوایی‌ها می‌تواند نارضایتی عمومی به همراه داشته باشد.

وی همچنین اعلام کرد: تیم‌های نظارتی فرمانداری علاوه بر دستگاه‌های ناظر مرتبط، به صورت دوره‌ای و بدون اطلاع قبلی از بازار و اماکن عمومی بازدید خواهند کرد تا از رعایت ضوابط صنفی و زمان‌بندی فعالیت نانوایی‌ها اطمینان حاصل شود و در صورت مشاهده تخلف، اقدام قانونی صورت گیرد.

در پایان این بازدید، رادپوش تأکید کرد:اجرای این نظارت‌ها در راستای سیاست‌های فرماندار پاوه درباره شفاف‌سازی، ارتقای کارآمدی نظارت‌ها و پاسخگویی سریع به مطالبه‌های مردمی دنبال می‌شود.

کد مطلب 6812698

