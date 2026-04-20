خط قرمز همه مسئولان و شرکت های آسیب دیده در جنگ تعدیل نیرو است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی عصر امروز دوشنبه در نشست با مجموعه شرکت فولاد خوزستان که با حضور وزیر صمت برگزار شد با بیان اینکه پیروز میدان مردم هستند، تصریح کرد: در کمتر نظام حکمرانی می بینید که مسئولان فدای ملت شوند اما در ایران، رهبر، رئیس جمهور و فرمانده شهید داربم.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: جنگ تمام عیاری به ما تحمیل شد اما اکنون به اصطلاح ابر قدرت ها برای تامین مایحتاج خود با مشکل مواجه هستند در حالی که مسئولان در ایران همگی تلاش کردند تا خللی وارد نشود.

یوسفی ادامه داد: با توجه به اینکه ۱۱ شرکت ذوبی و نوردی در خوزستان وجود دارد هرکدام نقشی در صنعت کشور ایفا می کنند اما اتفاقاتی که رخ داده تاثیرش در استان زیاد است لذا باید بسته حمایتی از طرف دولت دیده شود

وی تاکید کرد: خط قرمز همه مسئولان و شرکت ها تعدیل نیرو است.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر صمت عنوان کرد: افزایش قیمت برخی کالاهایی که با مایحتاج مردم مرتبط است باید نظارت شود؛ البته برخی از کار بر عهده وزارت جهاد است.

یوسفی تاکید کرد: تاکنون برای تجهیزات خود از خارجی ها کمکی نگرفته ایم از این پس نیز محل هایی که در جنگ آسیب دیدند را با کمک تکنولوژی های خودمان خواهیم ساخت.