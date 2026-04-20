افزایش ۲۰ درصدی کمک هزینه دستیاران پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت طی بخشنامه‌ای به روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور از افزایش اعتبارات مربوط به پرداخت کمک هزینه دستیاران تخصصی بالینی (رزیدنت‌های) و الزام پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی خبر دارد.

مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت در این بخشنامه آورده است:

روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور

با سلام و احترام؛

با توجه به افزایش اعتبارات مربوطه به پرداخت کمک هزینه دستیاران تخصصی (رزیدنت‌ها) در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و همچنین تصویب پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی در الزامات قانون مذکور، ضرورت دارد کلیه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نسبت به افزایش کمک هزینه رزیدنت‌ها از تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ به میزان ۲۰ درصد و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی آنان اقدام کنند.