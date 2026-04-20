به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری دوشنبه شب در نشست با مدیران پارس جنوبی با اشاره به نقش مهم گمرکات در پشتیبانی از اقتصاد کشور گفت: گمرکات جنوب به دلیل نقش حساس در تأمین نیازهای کشور و پشتیبانی از صادرات، همواره در خط مقدم جبهه اقتصاد قرار داشته‌اند.‌

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران افزود: گمرکات جنوب در جنگ رمضان عملا خط مقدم جبهه اقتصاد کشور بوده‌اند و کارکنان این گمرکات با تلاش شبانه‌روزی و روحیه مسئولیت‌پذیری، نقش مهمی در حفظ جریان تجارت و تأمین نیازهای کشور ایفا کردند.‌

وی با اشاره به نقش مهم گمرکات کشور در پشتیبانی از اقتصاد و تجارت خارجی، اظهار کرد: کارکنان گمرک همواره در شرایط مختلف، از جمله در دوران جنگ تحمیلی، با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در خدمت کشور بوده‌اند و در سخت‌ترین شرایط نیز وظایف خود را با تعهد و دلسوزی انجام داده‌اند.‌

رئیس کل گمرک ایران همچنین از تلاش‌های کارکنان گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در تسهیل فرآیندهای صادراتی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی منطقه تقدیر کرد و گفت: فعالیت شبانه‌روزی کارکنان گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور نقش مهمی در رونق تولید، تسهیل تجارت و تحقق اهداف اقتصادی کشور دارد.‌

در پایان این نشست نیز بر ادامه همدلی، تلاش مضاعف و ارتقای سطح خدمات گمرکی در راستای حمایت از تولید و صادرات کشور تأکید شد.