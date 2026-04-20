۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۰۳

رئیس کل گمرک ایران:️ رونق تولید و تسهیل تجارت با جدیت دنبال می‌شود

بوشهر- رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر رونق تولید و تسهیل تجارت گفت: گمرکات جنوب در جنگ رمضان عملا خط مقدم جبهه اقتصاد کشور بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری دوشنبه شب در نشست با مدیران پارس جنوبی با اشاره به نقش مهم گمرکات در پشتیبانی از اقتصاد کشور گفت: گمرکات جنوب به دلیل نقش حساس در تأمین نیازهای کشور و پشتیبانی از صادرات، همواره در خط مقدم جبهه اقتصاد قرار داشته‌اند.‌

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران افزود: گمرکات جنوب در جنگ رمضان عملا خط مقدم جبهه اقتصاد کشور بوده‌اند و کارکنان این گمرکات با تلاش شبانه‌روزی و روحیه مسئولیت‌پذیری، نقش مهمی در حفظ جریان تجارت و تأمین نیازهای کشور ایفا کردند.‌

وی با اشاره به نقش مهم گمرکات کشور در پشتیبانی از اقتصاد و تجارت خارجی، اظهار کرد: کارکنان گمرک همواره در شرایط مختلف، از جمله در دوران جنگ تحمیلی، با روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در خدمت کشور بوده‌اند و در سخت‌ترین شرایط نیز وظایف خود را با تعهد و دلسوزی انجام داده‌اند.‌

رئیس کل گمرک ایران همچنین از تلاش‌های کارکنان گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در تسهیل فرآیندهای صادراتی و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی منطقه تقدیر کرد و گفت: فعالیت شبانه‌روزی کارکنان گمرک در مبادی ورودی و خروجی کشور نقش مهمی در رونق تولید، تسهیل تجارت و تحقق اهداف اقتصادی کشور دارد.‌

در پایان این نشست نیز بر ادامه همدلی، تلاش مضاعف و ارتقای سطح خدمات گمرکی در راستای حمایت از تولید و صادرات کشور تأکید شد.

کد مطلب 6806581

