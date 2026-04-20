برپایی موکب توسط موکب داران عراقی در جزیره هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام جعفر رستا خیز در این خصوص اظهار داشت: موکب‌داران عراقی در اجتماع شبانه مردم جزیرة الشهدای هرمز حاضر شده و به خدمت‌رسانی به هموطنان می‌پردازند. این حضور در اجتماعات مردمی و خودجوش ملت ایران نشان‌دهنده عمق دوستی و برادری میان دو ملت است.

امام جمعه هرمز همچنین اعلام کرد: در این سفر، موکب‌داران عراقی با خانواده شهید جواد رئوفی مقدم، از شهدای جنگ رمضان، دیدار و گفتگو کردند. این دیدار نشان‌دهنده ارج نهادن به مقام شهدا و خانواده‌های آنان است.

وی گفت: این موکب که توسط برادران عراقی در این جزیره برپا شده به مدت دو روز به شرکت کنندگان در اجتماعات شبانه خدمت رسانی می‌کنند.