افرا: شیعه و سنی جان خود را فدای وطن می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ خلیل افرا دوشنبه شب در پنجاه و یکمین اجتماع مردمی شهر بنک اظهار کرد: برای مقابله با دشمنان خدای متعال فرموده «هر قوت، قدرت و نیرویی دارید برای مقابله با دشمنان آماده کنید.»
امام جمعه موقت اهل سنت شهرستان کنگان دفاع در برابر تجاوز کفار به خاک ایران را لازم دانست و گفت: امروز امریکای جنایتکار، نظام صهیونیستی و اسرائیل غاصب کودک کش به وطن ما تجاوز کرده و بر ما واجب است که از وطن خود، آرمانهای اسلام و قرآن دفاع کنیم و همانطور که ما از اسلام دفاع میکنیم، خدای متعال هم از ما دفاع میکند. خدای متعال از مومنین خود دفاع میکند.
وی در ادامه گفت: امروز هر یک از شما که در این مکان جمع شدهاید هدفتان این است که دشمن از شما حساب ببرد و در دل دشمن ترس به وجود بیاورید و خدای متعال نیز میفرمایند «ما در دل مشرکین ترس به وجود میآوریم.» در دل دشمن ترس وجود دارد زیرا مسلمانان به خدا ایمان و توکل دارند و ما کار، زندگی و جانمان را به خدا واگذار کردهایم پس تبعیت از خداوند، پیامبر اسلام(ص) و مقام معظم رهبری واجب است.
افرا با اشاره به مقام والای شهادت گفت: امروز جهاد بر ما واجب است. همانطور که رهبر شهید انقلاب در ماه مبارک رمضان به شهادت رسید، امیرالمؤمنین (ع) نیز در همین ماه مبارک شهید شد. زمانی که امیرالمؤمنین(ع) به شهادت رسیدند و ضربت خوردند فرمودند: «قسم به پروردگار کعبه که رستگار شدم.» بزرگان دین ما و اهل بیت پیامبر(ص) از روی اخلاص، آرزوی شهادت داشتند و هرکسی از روی اخلاص از خداوند طلب شهادت کند، خداوند او را به جایگاه شهادت میرساند.
وی انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای را به عنوان رهبر جدید انقلاب اسلامی، انتخابی بجا دانست و اضافه کرد: امریکای جنایت کار و اسرائیل غاصب فکر میکردند با شهادت مقام معظم رهبری، ما نمیتوانیم رهبری برای خود انتخاب کنیم و بی سرپرست خواهیم ماند اما بلافاصله اعضای مجلس خبرگان با انتخاب بجا و شایسته خود، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای را انتخاب کردند و این انتخاب یک انتخاب مستحکم و قوی بود.
بسیج شدن همه مردم در مقابل حملات دشمنان
افرا با اشاره به بسیج شدن همه مردم در مقابل حملات دشمنان به خاک ایران گفت: امروز پرچم اسلام، ایران اسلامی و جهان اسلام بعد از رهبر شهید انقلاب، به دست فرزند صالح ایشان است و بر ما واجب است که از ایشان اطاعت کنیم و کفار هر دسیسهای که دارند به خودشان برمیگردد. لذا اگر ترامپ قصد حمله به کشور ما را دارد، همه مردم بسیج هستند و از خاک وطنشان به همان شکلی که خداوند متعال دستور داده است، دفاع میکنند. همه ما، چه شیعه و چه اهل سنت، جانمان را فدای وطنمان که وطن قرآن و دین اسلام است فدا خواهیم کرد.
شیخ افرا در ادامه گفت: در گذشته کسانی قصد داشتند که فرهنگ اسلام را تبدیل به فرهنگ غرب کنند. در افغانستان و ترکیه شاید توانستند اما در ایران اسلامی، امام خمینی(ره) قیام کرد و به پیروزی رسید و دشمنان نتوانستند فرهنگ ایران اسلامی که فرهنگ اسلام و قرآن است را به فرهنگ غربی تبدیل کنند.
وی افزود : خداوند متعال به ظالمان و دشمنانی امثال ترامپ، نتانیاهو، امریکای جنایتکار و اسرائیل کودک کش مهلت میدهد اما این مهلت بسیار کم است و پیروزی لحظهای میآید که مسلمانان ناامید میشوند. خداوند میفرمایند: «نصرت الهی در لحظات اخر میآید.»
وی رمز موفقیت ملت ایران را توکل بر خدا دانست و افزود: ما مأیوس نیستیم. ملت شریف ایران و رزمندگان ما ناامید نیستند اما ترامپ ناامید شده و نمیداند چه کند و ما نیرویی را داریم که آنها ندارند و آن هم نیروی الهی است.
شیخ افرا افزود: آنها بتی به نام ترامپ و نتانیاهو دارند اما ما مسلمانان و ملت شریف ایران، خدا را داریم. خداوند میفرمایند: «کفار خرج میکنند تا مسلمانان را منحرف کنند و خداوند به آنها فرصت میدهد تا آنها ثروت خود را خرج کنند و سپس کفار و مشرکین شکست میخورند و در روز قیامت به سوی آتش جهنم میروند.»
وی حفظ وحدت مردم را در این ایام لازم دانست و گفت: تا میتوانیم باید وحدت خود را حفظ کنیم.اگر ترامپ و امریکای جنایتکار توانست در بین کشورهای اسلامی تفرقه ایجاد کند، به هیچ وجه نمیتواند در ایران اسلامی، میان مذاهب اسلامی تفرقه ایجاد کند.
