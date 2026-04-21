۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۵۳

خدمات‌دهی به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان با کمک گروه‌های جهادی

خدمات‌دهی به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان با کمک گروه‌های جهادی

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: همزمان با ایام جنگ، در مراکز یاورشهر خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان اجتماعی با کمک مجمع خیرین و گروه‌های جهادی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس معدنی‌پور رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، با بیان اینکه مراکز یاورشهر در ایام جنگ آسیبی ندیدند، اظهار کرد: مأموریت‌های سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در روزهای جنگ معطوف به شهروندان آسیب‌دیده و کم برخوردار بود.

وی همچنین تصریح کرد: خدمات به شهروندان در این بخش با کمک مجمع خیرین و گروه‌های جهادی ارائه شد اما خدمت‌رسانی به معتادان در حال بهبود در مراکز یاورشهر همچنان ادامه یافت و خللی در این زمینه وجود نداشت.

رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران گفت: خوشبختانه در حوزه خدمات اجتماعی شاهد آسیب جدی در جنگ نبودیم اما مراکز فرهنگی و ورزشی خسارت دیدند.

