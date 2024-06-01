شناسایی ۶۰ درصد گمشدگان از طریق سامانه مددکار شهر

‌به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد نقیب اظهار داشت: در این سامانه اطلاعات تمامی مراجعه کنندگان در مدد سراها و مراکز یاورشهر ثبت می‌شود و نحوه ارائه خدمات به شکل برخط (آنلاین) قابل رصد است؛ در صورتی که خانواده افراد آسیب دیده از آنها اطلاعاتی نداشته باشند؛ می‌توانند با مراجعه به اداره امور مراکز و استعلام از سامانه مددکار شهر در جریان گمشده شأن قرار گیرند.

وی افزود: در حال حاضر تمامی ۲۰ مدد سرا و ۱۰ مرکز یاورشهر تهران از طریق این سامانه پذیرش مددجو دارند به این شکل که مشخصات تمامی مددجویان در این سامانه هوشمند ثبت می‌شود.

نقیب ادامه داد: اقوام گمشده با در دست داشتن عکس و مشخصات افراد مورد نظر در مراکز این سازمان اطلاعات را ثبت خواهند کرد تا استعلام لحظه‌ای از مدد سراها صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در صورتی که افراد گمشده در این مراکز حضور نداشته باشند؛ عکس ظاهری فرد گمشده در سامانه ثبت می‌شود تا در صورتی که این افراد به هریک از مراکز خدماتی مراجعه کنند به شکل هوشمند و لحظه‌ای شناسایی و به خانواده آنها اطلاع داده شود.

نقیب ادامه داد: گمشدگان شامل افرادی هستند که به دلیل بیماری آلزایمر، فرار از خانه، مشکلات اعصاب و روان، افراد آسیب دیده و.... هستند.

سرپرست سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: به طور میانگین در طول هفته یک گمشده از طریق این سامانه مورد شناسایی و به آغوش خانواده باز می‌گردد؛ که طبق آمارها از ۵۰ مورد گمشده ثبت شده در سامانه مددکار شهر ۳۰ نفر شناسایی و به خانواده بازگشته‌اند.

وی عنوان کرد: بخشی از مراجعه کنندگان که گمشده دارند و به سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند نیز از طریق این سامانه مورد استعلام قرار داده می‌شوند.

نقیب گفت: سامانه مددکار شهر، سال گذشته توسط سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران راه اندازی شده و در این سامانه اطلاعات تمامی مراجعه کنندگان به ۲۰ مدد سرای شهر تهران ثبت می‌شود و نحوه ارائه خدمات به شکل (آنلاین) قابل رصد است. از جمله اهداف سامانه مددکار شهر، شفافیت در نحوه فعالیت‌های بهره بردار مدد سرا، بررسی لحظه‌ای ظرفیت مدد سراها، ثبت روند و میزان خدمات قابل ارائه به مددجویان است.

سرپرست سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان افزود: این افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب اجتماعی شامل بی خانمان‌ها، کارتن خواب‌ها، در راه ماندگان، گمشدگان و مواردی از این دست هستند.

شهروندان تهرانی در صورت بروز مشکلاتی از این دست می‌توانند با مراجعه به یکی از مراکز تحت پوشش سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران (مراکز یاورشهر و مدد سراها) و اعلام مشخصات هویتی و یا نشان دادن عکس، پیگیر وضعیت گمشده خود باشند. در صورتی که افراد مددجو در یکی از مراکز یاورشهر و یا مدد سراها حضور داشته باشند از طریق سیستم یکپارچه سامانه مددکار شهر به اطلاع شهروندان خواهد رسید. همچنین شهروندان تهرانی به همین منظور می‌توانند با شماره تلفن‌های ۵۵۵۲۲۳۲۲ و ۵۵۰۱۲۳۴۵ تماس حاصل کنند.