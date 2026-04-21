بخشدار ارم: تکمیل سد دهرود تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح سه شنبه در قالب هجدهمین ایستگاه «کاروان خدمت» که در روستای دهرود سفلی برگزار شد، با تبریک پیروزی رزمندگان اسلام در برابر جبهه استکبار و کفر جهانی، از تلاش ها در راستای تأمین زیرساخت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تقدیر کرد.

وی با اشاره به سد نیمه تمام دهرود با اشاره به اینکه این سد از ظرفیت ذخیره سازی سه برابری سد تنگ ارم برخوردار است بیان کرد: در صورت تأمین اعتبار و بهره برداری نهایی از این سد، آب کشاورزی پایدار برای تمامی اراضی دهرود تأمین شده و شاهد رونق و شکوفایی چشمگیر بخش کشاورزی و باغداری خواهیم بود.

بخشدار ارم از اهدای زمین توسط خیرین برای احداث پاسگاه پلیس، سالن ورزشی و کتابخانه عمومی روستا خبر داد و افزود: سالن آمفی تئاتر ۴۰۰ مترمربعی که در دو بخش ارم و بوشکان بی نظیر توصیف شده است، به صورت رسمی افتتاح شد.

جعفری با اشاره به نیاز مبرم این سالن به تجهیز سیستم های صوتی و صندلی، قول مساعد برای پیگیری بودجه تجهیز آن را داد.

وی بیان کرد: سامانه دوربین های مداربسته روستا شامل ۲۲ دستگاه دوربین که تمامی مبادی ورودی، خروجی و نقاط داخلی روستا را پوشش میدهد، با هدف ارتقای امنیت به بهره برداری رسید.

بخشدار ارم تاکید کرد: تأمین راننده برای آمبولانس اختصاصی روستا، تأمین آسفالت جاده دسترسی اختصاصی گلزار شهدا، احداث جاده دسترسی بین مزارع حاشیه سد دهرود جهت ایجاد محل تفرجگاهی و تفریحی برای اهالی، تفکیک سرانه مصرف آب روستایی نسبت به آپارتمان نشینی در شهرها، ضرورت احداث شهرک گلخانه ای و شهرک دامپروری برای اشتغالزایی، نصب فیلتر تصفیه آب خانگی، فقدان زمین مناسب برای احداث سایت دفع پسماند با وجود تولید روزانه از مهمترین مطالبات مردم بود.

در این سفر یک روزه که با استقبال پرشور اهالی همراه بود، مسئولان در بدو ورود با حضور در گلزار شهدا با آرمان های امام و شهدا تجدید میثاق کردند و سپس از طرح های عمرانی و زیربنایی نیمه تمام بازدید کردند.