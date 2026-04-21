۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

۱۴۷۶۰ کیلوگرم پسماندهای شیمیایی و دارویی ارومیه امحا می شود

۱۴۷۶۰ کیلوگرم پسماندهای شیمیایی و دارویی ارومیه امحا می شود

ارومیه - رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه از جمع ‌آوری و انتقال ۱۴ هزار و ۷۶۰ کیلوگرم پسماندهای شیمیایی و دارویی مراکز درمانی استان به مرکز مجاز برای امحا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار خانی در این زمینه اظهار کرد: در راستای نظارت بر مدیریت صحیح پسماندهای ویژه، کارشناسان این اداره در اول اردیبهشت ماه در محل بارگیری حضور یافته و بر روند جمع ‌آوری و انتقال پسماندها به ‌منظور رعایت کامل ضوابط زیست ‌محیطی و جلوگیری از هرگونه آلودگی نظارت دقیق داشتند.

وی با اشاره به الزامات قانونی مدیریت پسماند افزود: بر اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان است و این واحدها موظف ‌اند از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی نسبت به ثبت درخواست انتقال پسماند اقدام کرده و پس از اخذ تأییدیه از محیط زیست، عملیات بارگیری و انتقال پسماندهای صنعتی ویژه را مطابق ضوابط انجام دهند.

