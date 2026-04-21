شیوع «آبله مرغان» در بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی، با اشاره به اینکه احتمال ابتلا به آبله مرغان در فصل بهار افزایش مییابد، اظهار داشت: عامل ابتلا به آبله مرغان یک بیماری ویروسی حاد است که منجر به بروز تب و بثورات جلدی (جوشهای پوستی) در فرد مبتلا خواهد شد.
وی افزود: درگذشته این بیماری مخصوص کودکان بود اما با افزایش سطح بهداشت در جامعه کودکان در مراحل ابتدایی زندگی به این بیماری مبتلا نمیشوند و در بزرگسالی با آبله مرغان درگیر میشوند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه نشانههای ابتلا به آبلهمرغان در بزرگسالان به مراتب شدیدتر از کودکان است خاطرنشان کرد: این بیماری ارتباط مستقیم با سن دارد، هر چه سن ابتلا افزایش یابد علامتهای بیماری نیز شدیدتر است.
مردانی یادآور شد: جوشهای پوستی آبله مرغان در قسمتهای مختلف بدن مانند سر، صورت، اندام و در برخی موارد در تمام بدن ظاهر میشود.
وی با بیان اینکه دوره حاد این بیماری هفت روز است تاکید کرد: در برخی افراد بهبود بین دو تا سه هفته نیز ادامه دار است.
این متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری با بیان اینکه به افراد توصیه میشود برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری از دست دادن و دیده بوسی با مبتلایان خودداری کنند، خاطرنشان کرد: این بیماری واگیردار است به شکلی که با کوچکترین تماس با فرد آلوده، بیماری انتقال مییابد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با بیان اینکه معمولا این بیماری در کودکان سالم خفیف است و در موارد شدید، ضایعات میتواند تمام بدن را پوشش دهد اضافه کرد: ممکن است در گلو، چشمها و غشاهای مخاط مجرای ادرار و واژن نیز نشانههایی از بیماری ایجاد شود.
به گفته وی، بثورات تاولی و خارش دار ناشی از عفونت آبله مرغان بین یک هفته تا ۲۰ روز (بسته به شرایط فرد متفات است) پس از قرار گرفتن در معرض ویروس ظاهر خواهد شد و معمولا حدود ۵ تا ۱۰ روز این بیماری نشانههای خود را دارد.
مردانی به برخی از نشانههای آبله مرغان که ممکن است یک یا دو روز قبل از بثورات ظاهر شوند اشاره کرد و افزود: تب (اغلب با تب خفیف ۳۷.۸ تا ۳۸.۹ درجهی سانتیگراد شروع میشود)، کاهش اشتها، سردرد، خستگی و احساس ناخوشی عمومی از جمله نشانههای این بیماری است.
وی با بیان اینکه زمانی متوجه شدید خودتان یا فرزندتان، نشانههای ابتلا به آبله مرغان را دارد باید به پزشک عفونی یا عمومی مراجعه کنید، اضافه کرد: پزشک با معاینه ضایعات و در نظر گرفتن سایر علامتها میتواند بیماری را تشخیص دهد، همچنین در صورت لزوم، برای کاهش شدت بیماری و درمان عوارض ناشی از آن، دارو تجویز میکند.
مردانی در پایان توصیه کرد: در صورت ابتلا به آبلهمرغان ضایعات را نخارانید ممکن است خاراندن ضایعات شما را در معرض خطر عفونت باکتریایی قرار دهد و همچنین میتواند باعث برجای ماندن محل ضایعات شود.
نظر شما