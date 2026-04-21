به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا به مناسبت فرا رسیدن دوم اردیبهشت سالروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: ملت قهرمان ایران، امروز به اقتدار، آمادگی و توانمندیهای همه جانبه راهبردی سپاه و سایر نیروهای مدافعان وطن که با ضربات مهلک و ویرانگر موشکی و پهپادی دشمن صهیونی و آمریکای تروریست را به استیصال و فرسودگی کشانده و مجبور به درخواست عاجزانه آتش بس واداشته، میبالد.
وی ادامه داد: مردم ایران با حضور پرشور و گسترده در میادین و خیابانها، پشتیبانی از نیروهای مسلح را رها نکردهاند.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بیان کرد: نیروهای مسلح شجاع ایران، همراه با دولت و ملت شریف و شگفتیساز ایران، متحد و یکپارچه در تبعیت کامل از تدابیر فرمانده معظم کل قوا مهیای پاسخهای قاطعانه، تعیین کننده و آنی به تهدیدات و اقدامات دشمن هستند.
سرلشکر عبداللهی گفت: نیروهای مسلح با دست بالا و برتر، اجازه سوء استفاده و روایتسازی های غلط و دروغ از وضعیت میدان در شرایط سکوت در نبرد نظامی به ویژه در مدیریت و کنترل تنگه هرمز را به رئیس جمهور کذاب و متوهم آمریکا نداده و به شایستگی پاسخ هر نقض عهدی را خواهند داد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فرارسیدن دوم اردیبهشتماه سالروز تصویب اساسنامه سپاه در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ که در تقویم رسمی کشور به «روز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» نام نهاده شده است؛ نقشآفرینیهای حماسی، سرنوشتساز و ماندگار این نهاد انقلابی و مردمی در پاسداری غیرمحافظهکارانه از دستاوردهای انقلاب و دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران عزیز را به آحاد فرماندهان، مدیران و کارکنان بهویژه فرماندهی کل سپاه، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
سرگذشت سپاه عزیز در تاریخ ۴۸ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که با خلق صحنهها و دستاوردهای شکوهمند و ممتاز در اجرای مأموریتهای خطیر محوله، از خنثیسازی توطئه گروهکهای ضد انقلاب و معاند تروریستی برای تجزیه کشور در ماههای آغازین تولد نظام اسلامی تا هشت سال دفاع مقدس برابر استکبار جهانی و رژیم بعثی صدام و سپس باطلسازی رویاهای شوم دشمنان در فتنهآفرینیهای زنجیرهای و هماینک در میدان «دفاع مقدس سوم» و مصاف غرورانگیز برابر تجاوز و جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی و همچنین پاسخ به نیازهای کشور در عرصههای مختلف، این نهاد مقدس را موجب مباهات و سرافرازی ایران و ایرانی در پهنه گیتی قرار داده است.
ملت قهرمان ایران، امروز به اقتدار، آمادگی و توانمندیهای همهجانبه راهبردی سپاه و سایر نیروهای مدافعان وطن که در اوج شجاعت، صلابت و رشادت با ضربات مهلک و ویرانگر موشکی و پهپادی و. دشمن صهیونیستی و آمریکای تروریست و جنایتکار را به استیصال و فرسودگی کشانده و آنان را به درخواست عاجزانه آتشبس واداشته است، بر خود میبالند و با حضور پرشور و گسترده در میادین و خیابانها، پشتیبانی از نیروهای مسلح را رها نکردهاند.
با درود به روح ملکوتی قائد اعظم امت و سیدالشهدای انقلاب اسلامی (قدس سره) و گرامیداشت یاد، نام و خاطره شهدای عالیقدر سپاه مقتدر مردمی بهویژه شهیدان «حسین سلامی و محمد پاکپور» و قدردانی از مجاهدتهای سترگ پاسداران رشید انقلاب اسلامی تأکید میشود: نیروهای مسلح شجاع کشور، همراه با دولت و ملت شریف و شگفتیساز ایران، متحد و یکپارچه در تبعیت کامل از تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مد ظله العالی) مصممتر از گذشته، مهیای پاسخهای قاطعانه و تعیینکننده آنی به تهدیدات و اقدامات دشمن بوده و با دست بالا و برتر، اجازه سوء استفاده و روایتسازیهای غلط و دروغ از وضعیت میدان در شرایط سکوت در نبرد نظامی بهویژه در مدیریت و کنترل تنگه هرمز را به رئیسجمهور کذاب و متوهم آمریکا نداده و به شایستگی پاسخ هر نقض عهدی را خواهیم داد.
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا (ص)
سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی
