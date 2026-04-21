القدس العربی: تنگه هرمز برنامه جنگی آمریکا را مختل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، القدس العربی چاپ لندن در خصوص ژئوپلیتیک ایران به‌عنوان اصلی‌ترین سلاح این کشور، نوشت: مشخص شد که ایران از قبل یک عامل بازدارنده دارد و آن جغرافیای استراتژیک است. تصمیم جمهوری اسلامی برای اعمال کنترل بر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، باعث ایجاد مشکلات اقتصادی جهانی و افزایش قیمت بنزین، کود و سایر کالاهای اساسی شده است. این امر، برنامه‌ریزی جنگی در ایالات‌متحده و اسرائیل را مختل کرده است.

القدس العربی افزود: ایران می‌تواند از این درگیری، با طرحی برای دور نگه‌داشتن دشمنان، صرف‌نظر از هرگونه محدودیتی بر برنامه هسته‌ای خود، بیرون بیاید.

این رسانه عربی به نقل از دنی سیترینوویچ، رئیس سابق شاخه ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل و عضو فعلی شورای آتلانتیک نوشت: اکنون همه می‌دانند که در صورت وقوع درگیری در آینده، بستن تنگه هرمز اولین دستور کار ایران خواهد بود. هیچ شکستی در جغرافیا وجود ندارد.