تاکید عارف بر تسریع بازسازی و کاهش فشار اقتصادی بر مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، در ادامه جلسات هماهنگی دولت برای مدیریت پیامدهای جنگ، به‌صورت جداگانه با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها، مسئولان دستگاه‌های مختلف گزارشی از خسارات واردشده و برنامه‌های اجرایی خود ارائه کردند و معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر هماهنگی بین نهادی و تسریع اقدامات تأکید کرد.

اولویت با بازسازی دانشگاه‌ها

در دیدار با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سیمایی صراف اعلام کرد ۳۲ مرکز علمی و دانشگاهی در کشور دچار آسیب شده‌اند که از میان آن‌ها دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید بهشتی بیشترین خسارت را دیده‌اند.

عارف با تأکید بر ضرورت احیای سریع زیرساخت‌های علمی کشور گفت: دانشگاه‌ها باید در اولویت نخست بازسازی قرار گیرند، زیرا نقش مستقیم در تداوم ظرفیت علمی و فناوری کشور دارند.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از اعضای هیأت علمی و جامعه دانشگاهی برای حفظ پایداری نظام آموزشی تأکید کرد.

ثبت دقیق خسارات محیط‌زیستی

در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارشی از خسارات زیست‌محیطی ناشی از تخریب برخی صنایع، ابنیه و مناطق تحت مدیریت این سازمان و همچنین آسیب‌های ناشی از انفجار مخازن نفت ارائه شد.

برنامه‌های این سازمان در حوزه‌های پایش آلودگی هوا، حفاظت از منابع آب، مدیریت پسماندهای خطرناک و صیانت از تنوع زیستی نیز تشریح شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ارتباط مستقیم خسارات زیست‌محیطی با سلامت عمومی گفت: ابعاد این خسارات باید با دقت ثبت و ارزیابی شود تا در فرآیند بازسازی مورد توجه کامل قرار گیرد.

وی افزود: حفاظت از منابع طبیعی و سلامت محیط‌زیست از اولویت‌های اصلی دولت است و همکاری همه دستگاه‌ها در این زمینه ضروری است.

استاندارد و ایمنی، خط قرمز بازسازی

در دیدار با رئیس سازمان ملی استاندارد، گزارشی از اقدامات این سازمان در حوزه نظارت بر کیفیت کالاهای اساسی، کنترل کیفیت سوخت و انرژی، ارتقای ایمنی صنایع حساس و مقابله با تقلب کالا ارائه شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از این اقدامات تأکید کرد: در فرآیند بازسازی، رعایت استانداردها و ایمنی خط قرمز دولت است و بدون نظارت دقیق، بازسازی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی همچنین بر حمایت دولت از همکاری میان سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست و ظرفیت‌های تخصصی بخش خصوصی تأکید کرد.

کاهش فشار اقتصادی بر مردم و کسب‌وکارها

در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی ارائه شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تعویق برخی ضمانت‌نامه‌های گمرکی، حمایت مالیاتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسریع در پرداخت بیمه خسارات منازل مسکونی و آغاز ارزیابی خسارات صنایع بزرگ اشاره کرد.

عارف با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات اقتصادی کشور گفت: باید فشار اقتصادی بر مردم و کسب‌وکارها به حداقل برسد و سرعت تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اقتصادی افزایش یابد.

وی تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اساسی دولت دانست و افزود: پس از پایان درگیری‌ها، مدیریت فضای اقتصادی و برنامه‌ریزی برای بازسازی و احیای تولید باید با سرعت و هماهنگی کامل انجام شود تا معیشت مردم دچار اختلال نشود.

معاون اول رئیس‌جمهور در مجموع این دیدارها، بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها، تسریع در بازسازی زیرساخت‌ها و استمرار خدمت‌رسانی به مردم در شرایط جنگی و پساجنگی تأکید کرد.