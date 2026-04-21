۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

تاکید عارف بر تسریع بازسازی و کاهش فشار اقتصادی بر مردم

معاون اول رئیس‌جمهور در دیدارهای جداگانه با وزرای علوم و اقتصاد و رؤسای سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست و استاندارد، بر تسریع بازسازی، هماهنگی بین دستگاه‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، در ادامه جلسات هماهنگی دولت برای مدیریت پیامدهای جنگ، به‌صورت جداگانه با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدارها، مسئولان دستگاه‌های مختلف گزارشی از خسارات واردشده و برنامه‌های اجرایی خود ارائه کردند و معاون اول رئیس‌جمهور نیز بر هماهنگی بین نهادی و تسریع اقدامات تأکید کرد.

اولویت با بازسازی دانشگاه‌ها

در دیدار با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، حسین سیمایی صراف اعلام کرد ۳۲ مرکز علمی و دانشگاهی در کشور دچار آسیب شده‌اند که از میان آن‌ها دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه شهید بهشتی بیشترین خسارت را دیده‌اند.

عارف با تأکید بر ضرورت احیای سریع زیرساخت‌های علمی کشور گفت: دانشگاه‌ها باید در اولویت نخست بازسازی قرار گیرند، زیرا نقش مستقیم در تداوم ظرفیت علمی و فناوری کشور دارند.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از اعضای هیأت علمی و جامعه دانشگاهی برای حفظ پایداری نظام آموزشی تأکید کرد.

ثبت دقیق خسارات محیط‌زیستی

در دیدار با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارشی از خسارات زیست‌محیطی ناشی از تخریب برخی صنایع، ابنیه و مناطق تحت مدیریت این سازمان و همچنین آسیب‌های ناشی از انفجار مخازن نفت ارائه شد.

برنامه‌های این سازمان در حوزه‌های پایش آلودگی هوا، حفاظت از منابع آب، مدیریت پسماندهای خطرناک و صیانت از تنوع زیستی نیز تشریح شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ارتباط مستقیم خسارات زیست‌محیطی با سلامت عمومی گفت: ابعاد این خسارات باید با دقت ثبت و ارزیابی شود تا در فرآیند بازسازی مورد توجه کامل قرار گیرد.

وی افزود: حفاظت از منابع طبیعی و سلامت محیط‌زیست از اولویت‌های اصلی دولت است و همکاری همه دستگاه‌ها در این زمینه ضروری است.

استاندارد و ایمنی، خط قرمز بازسازی

در دیدار با رئیس سازمان ملی استاندارد، گزارشی از اقدامات این سازمان در حوزه نظارت بر کیفیت کالاهای اساسی، کنترل کیفیت سوخت و انرژی، ارتقای ایمنی صنایع حساس و مقابله با تقلب کالا ارائه شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از این اقدامات تأکید کرد: در فرآیند بازسازی، رعایت استانداردها و ایمنی خط قرمز دولت است و بدون نظارت دقیق، بازسازی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی همچنین بر حمایت دولت از همکاری میان سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست و ظرفیت‌های تخصصی بخش خصوصی تأکید کرد.

کاهش فشار اقتصادی بر مردم و کسب‌وکارها

در دیدار با وزیر امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و بانکی ارائه شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تعویق برخی ضمانت‌نامه‌های گمرکی، حمایت مالیاتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسریع در پرداخت بیمه خسارات منازل مسکونی و آغاز ارزیابی خسارات صنایع بزرگ اشاره کرد.

عارف با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات اقتصادی کشور گفت: باید فشار اقتصادی بر مردم و کسب‌وکارها به حداقل برسد و سرعت تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اقتصادی افزایش یابد.

وی تأمین معیشت مردم را از اولویت‌های اساسی دولت دانست و افزود: پس از پایان درگیری‌ها، مدیریت فضای اقتصادی و برنامه‌ریزی برای بازسازی و احیای تولید باید با سرعت و هماهنگی کامل انجام شود تا معیشت مردم دچار اختلال نشود.

معاون اول رئیس‌جمهور در مجموع این دیدارها، بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها، تسریع در بازسازی زیرساخت‌ها و استمرار خدمت‌رسانی به مردم در شرایط جنگی و پساجنگی تأکید کرد.

رامین عبداله شاهی

