۶۰ درصد همدان در محدوده بحرانی آتش سوزی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهرخ شجاعی‌فر اظهار کرد: در سال گذشته، تعداد آتش‌سوزی‌ها از ۶۷ فقره به ۳۵ فقره و میزان عرصه‌های طعمه حریق شده نیز از ۶۶۷ هکتار به ۲۳۵ هکتار کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از مساحت استان همدان در محدوده بحرانی و ۴۰ درصد در مناطق نیمه‌بحرانی از نظر آتش‌سوزی قرار دارد، افزود: با وجود این موفقیت، بارندگی‌های فروردین ماه امسال باعث افزایش چشمگیر رویش گیاهان در مراتع و جنگل‌ها شده که این امر احتمال بروز آتش‌سوزی را افزایش می‌دهد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه از هم‌اکنون، برگزاری کلاس‌های ترویجی و آموزشی برای مجریان طرح‌های مرتعداری، شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها، روحانیان، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی را از جمله اقدامات این اداره کل در سال گذشته برشمرد.

وی گفت: در این راستا، ۶ هزار و ۴۷۸ نفر روز از مجریان و بهره‌برداران، ۲ هزار و ۴۰ نفر روز از محافظان طبیعت و سه هزار و ۷۳۷ نفر روز از دهیاران و شوراهای اسلامی آموزش‌های لازم در زمینه پیشگیری و اطفای حریق را فرا گرفتند.

شاجاعی فرد همچنین از ایجاد ۱۰۲ کیلومتر آتش‌بُر در مناطق حساس، بحرانی و جنگل‌کاری در حاشیه جاده‌ها خبر داد و بیان کرد: بیش از ۱۰۰ تفاهم‌نامه همکاری مشترک با دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های خصوصی و دهیاری‌ها در زمینه‌های فرهنگ‌سازی، تولید و کاشت نهال، پیشگیری و اطفای حریق منعقد شده است.

وی در پایان از طبیعت‌گردان درخواست کرد تا با پرهیز از روشن کردن آتش در طبیعت، حتی برای گرم کردن غذا یا تهیه چای، از بروز خسارات جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی جلوگیری کنند.