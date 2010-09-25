1300 هکتار از مراتع همدان در آتش سوخت

محمد رضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این میزان اراضی در پی وقوع 140 مورد آتش سوزی از بین رفته اند، گفت: در این مدت 10 مورد آتش سوزی نیز در جنگل های استان همدان رخ داده است.

همتی با اشاره به اینکه آتش ‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها از خطرناک‌ ترین عوامل تخریب منابع طبیعی به شمار می‌رود و هر ساله در فصل بهار و تابستان به مراتع و جنگل‌های درحال ‌کاشت و طبیعی آسیب فراوان می‌رساند، افزود: اغلب آتش‌ سوزی‌ها به صورت غیر‌عمدی و برای گرم‌ کردن غذا صورت می‌گیرد، چرا که افراد اغلب پس از روشن کردن آتش آن را به حال خود رها کرده و می‌روند.

وی علاقه کودکان به روشن کردن آتش، از بین بردن بقایای محصولات کشاورزی توسط کشاورزان و سوزاندن زباله‌ها در حاشیه شهر را از عوامل آتش ‌سوزی‌های عمدی برشمرد و اظهار داشت: صاعقه، تغییر شرایط آب و هوایی و گرم شدن هوا از عوامل آتش ‌سوزی‌های غیر‌عمدی مراتع و جنگل‌ها به شمار می‌رود.

همتی خاطرنشان کرد: در سال جاری با وقوع 10 فقره آتش‌ سوزی در جنگل های استان همدان 10 هکتار از اراضی از بین رفته است.

وی برگزاری کلاس‌ های آموزشی جنگل و مرتع برای تمام کارکنان اداره منابع طبیعی، تأمین و تخصیص نیروهای حفاظتی و باغبان‌های محلی، تهیه و اجرای طرح کشیک 105 روز کاری با بیش از 30 نفر نیروی متخصص اطفای حریق، تهیه و تجهیز حداقل ادوات ایمنی گروه‌های اطفای حریق و تشکیل جلسات توجیهی مسئولان محلی برای دهیاران روستاها و حوزه‌های شهرستان همدان، نهاوند و تویسرکان را از برنامه‌های انجام شده در راستای حفاظت از منابع طبیعی در برابر آتش عنوان کرد و گفت: ایجاد شبکه رادیویی بی‌سیم با پوشش 40 درصدی از مراکز به همراه ایجاد گروه اطفای حریق در مراکز آتش ‌نشانی جزو برنامه‌های انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان کمبود اعتبار را از مشکلات این اداره عنوان کرد.