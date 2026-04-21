به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در سخنانی، از تمدید سه‌روزه مهلت ثبت‌نام طرح تسهیلات ویژه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده از جنگ خبر داد.

وی گفت: ثبت‌نام این تسهیلات که از روز چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ به مدت پنج‌روز در سامانه «کات» آغاز شده بود، تا پایان روز سه اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده است تا متقاضیان فرصت بیشتری برای تکمیل مدارک داشته باشند.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمه‌شده که مجوز فعالیت معتبر دارند و در رسته‌ها و مناطق آسیب‌دیده از جنگ دچار خسارت شده‌اند، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

امیدی شاه‌آباد، گفت: مبلغ تسهیلات به‌ازای هر کارگر ۴۴ میلیون تومان برای تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ اشتغال است.

وی افزود: مدت بازپرداخت شش ماه در ۲ تا ۴ قسط بوده و نرخ سود پایه آن ۲۳ درصد است که در صورت حفظ یا افزایش اشتغال به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.

معاون اقتصادی استانداری لرستان، تصریح کرد: ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات صرفاً به‌صورت آنلاین از طریق سامانه «کات» به نشانی kat.mefa.ir امکان‌پذیر است.

امیدی شاه‌آباد، افزود: این طرح باهدف صیانت از اشتغال و تقویت تاب‌آوری واحدهای تولیدی و خدماتی آسیب‌دیده اجرا می‌شود.