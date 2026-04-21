به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دسینه اظهار کرد: صاحبان بنگاههای آسیب دیده از جنگ تا سوم اردیبهشت ماه فرصت دارند برای نام نویسی و تکمیل مدارک به سامانه «کات» مراجعه کنند.
دسینه افزود: این تسهیلات ویژه بنگاههای اقتصادی با ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمهشده است که دارای مجوز فعالیت معتبر بوده و در رستهها یا مناطق آسیبدیده از جنگ دچار خسارت شدهاند.
وی گفت: مبلغ این تسهیلات برای هر کارگر ۴۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده و با هدف تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ اشتغال به متقاضیان پرداخت میشود.
