  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

تمدید مهلت ثبت‌نام وام حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ در هرمزگان

بندرعباس-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: مهلت ثبت‌نام طرح تسهیلات ویژه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌دیده از جنگ به مدت سه روز تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دسینه اظهار کرد: صاحبان بنگاه‌های آسیب دیده از جنگ تا سوم اردیبهشت ماه فرصت دارند برای نام نویسی و تکمیل مدارک به سامانه «کات» مراجعه کنند.

دسینه افزود: این تسهیلات ویژه بنگاه‌های اقتصادی با ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمه‌شده است که دارای مجوز فعالیت معتبر بوده و در رسته‌ها یا مناطق آسیب‌دیده از جنگ دچار خسارت شده‌اند.

وی گفت: مبلغ این تسهیلات برای هر کارگر ۴۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده و با هدف تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ اشتغال به متقاضیان پرداخت می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها