  1. استانها
  2. لرستان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

پرداخت ۵۰ میلیارد ودیعه مسکن به ۸۴ خانوار آسیب‌دیده از جنگ در لرستان

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از پرداخت ۵۰ میلیارد تومان ودیعه مسکن به ۸۴ خانوار آسیب‌دیده از جنگ در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی صبح امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اشاره به پرداخت ودیعه مسکن به شهروندان آسیب‌دیده از جنگ تا تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه اظهار داشت: از مجموع ۱۰۷ نفر ثبت‌نام‌کننده، برای ۸۴ نفر مبلغ ۵۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی افزود: این کمک‌ها در شهرهای مختلف استان توزیع شده، به‌طوری که در خرم‌آباد ۱۴ مورد، بروجرد ۲۶ مورد، دورود ۲۱ مورد، الشتر ۱۷ مورد، پلدختر ۴ مورد و نورآباد نیز ۴ مورد پرداختی داشته است.

معاون عمرانی استانداری لرستان همچنین به پرداخت خسارت‌های جزئی و تعویض شیشه اشاره کرد و گفت: در این بخش برای هزار و ۷۲۰ واحد مسکونی، مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

مجیدی، تأکید کرد: فرایند رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت کمک‌ها با اولویت جبران هرچه سریع‌تر خسارت‌های وارده به هم‌وطنان آسیب‌دیده از جنگ در استان ادامه دارد.

کد مطلب 6806971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها