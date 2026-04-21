به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی صبح امروز سهشنبه در گفتوگو با رسانهها، با اشاره به پرداخت ودیعه مسکن به شهروندان آسیبدیده از جنگ تا تاریخ ۳۱ فروردینماه اظهار داشت: از مجموع ۱۰۷ نفر ثبتنامکننده، برای ۸۴ نفر مبلغ ۵۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
وی افزود: این کمکها در شهرهای مختلف استان توزیع شده، بهطوری که در خرمآباد ۱۴ مورد، بروجرد ۲۶ مورد، دورود ۲۱ مورد، الشتر ۱۷ مورد، پلدختر ۴ مورد و نورآباد نیز ۴ مورد پرداختی داشته است.
معاون عمرانی استانداری لرستان همچنین به پرداخت خسارتهای جزئی و تعویض شیشه اشاره کرد و گفت: در این بخش برای هزار و ۷۲۰ واحد مسکونی، مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
مجیدی، تأکید کرد: فرایند رسیدگی به پروندهها و پرداخت کمکها با اولویت جبران هرچه سریعتر خسارتهای وارده به هموطنان آسیبدیده از جنگ در استان ادامه دارد.
نظر شما