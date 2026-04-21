آسیب به ۱۰ هزار واحد مسکونی در منطقه ۴ تهران

خبرگزاری مهر - محدثه کرمی: سید محمد موسوی شهردار منطقه ۴ تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح ابعاد عملیات مدیریت بحران و بازسازی در محله‌های آسیب‌دیده گفت: از نخستین دقایق وقوع حادثه، مدیریت شهری منطقه ۴ با تمام ظرفیت‌های اجرایی، بحران، خدماتی و عمرانی در محل حاضر شده و ستاد میدانی رسیدگی به خسارات تشکیل شد تا روند امدادرسانی، پاکسازی و بازسازی با سرعت و نظم انجام شود.

وی با اشاره به گستردگی خسارات وارد شده در برخی محله‌ها افزود: بر اساس ارزیابی‌های میدانی و گریدبندی فنی انجام شده، حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی در سطح منطقه دچار درجات مختلف آسیب شده‌اند که بخشی از این واحدها با تعمیرات جزئی قابل بهره‌برداری بودند و به همین دلیل عملیات مرمت فوری در دستور کار قرار گرفت و تاکنون بیش از ۴ هزار واحد مسکونی با تلاش شبانه‌روزی نیروهای شهرداری، پیمانکاران و نیروهای داوطلب جهادگر مرمت و تحویل ساکنان شده است.

شهردار منطقه ۴ پایتخت ادامه داد: در کنار اقدامات فوری، بیش از ۱۰ سازنده کلان فعال در حوزه ساخت و ساز منطقه نیز با دعوت مدیریت شهری وارد میدان شدند و با همکاری شهرداری برای نوسازی و ساخت مجدد خانه‌های آسیب‌دیده اعلام آمادگی کردند. این سازندگان اکنون در حال برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های نوسازی در نقاطی هستند که نیازمند تخریب و ساخت مجدد هستند تا شهروندان هرچه سریع‌تر بتوانند به خانه‌های ایمن و استاندارد بازگردند.

موسوی با اشاره به یکی از نقاط حادثه‌دیده منطقه گفت: کوچه جاجرودی در ناحیه ۲ به دلیل شدت خسارت به یکی از نمادهای این حادثه در منطقه تبدیل شده است. در این کوچه چندین ساختمان مسکونی با اصابت ۴ موشک به شدت تخریب شد و گسترش حادثه به حدی بود که چهار انفجار پیاپی بخش زیادی از خانه‌های مسکونی را دچار خسارت سنگین کرد. در میان ساکنان این کوچه نیز یک خانواده ۱۲ نفره جان خود را از دست دادند و به همین دلیل مردم محله از این نقطه با عنوان کربلای منطقه ۴ یاد می‌کنند.

وی افزود: پس از وقوع حادثه، موج گسترده‌ای از همدلی و مشارکت مردمی شکل گرفت و گروه‌های جهادی از شهرهای مختلف کشور از جمله سبزوار، لرستان، مشهد و چندین استان دیگر به صورت داوطلبانه برای کمک به منطقه آمدند. این گروه‌ها در قالب تیم‌های ۱۲ تا ۴۰ نفره در بخش‌های مختلف عملیاتی مستقر شدند و در حوزه‌هایی مانند بنایی، دیوارچینی، گچکاری، نقاشی، آهنگری، جوشکاری، شیشه‌بری، قالی‌شویی، باربری و خدمات پشتیبانی فعالیت می‌کنند.

شهردار منطقه ۴ با تشریح روند فنی عملیات بازسازی اظهار کرد: در مرحله نخست پس از وقوع حادثه، مهم‌ترین اولویت مدیریت شهری پاکسازی معابر، آواربرداری و تفحص پیکر پاک شهدا، جمع‌آوری ضایعات و آوارهای ناشی از خسارات، ایمن‌سازی ساختمان‌های آسیب‌دیده و تأمین مصالح مورد نیاز برای اقدامات فوری بود. پس از آن تیم‌های کارشناسی با حضور در محل، ساختمان‌ها را بر اساس میزان خسارت گریدبندی کردند و بر همین اساس هر واحد وارد یکی از مراحل تعمیرات جزیی، پایدارسازی، مقاوم‌سازی، تخریب یا نوسازی شد.

موسوی ادامه داد: در ساختمان‌هایی که امکان بهره‌برداری با تعمیرات سریع وجود داشت، عملیات شیشه‌بری، گچکاری، تعمیر دیوارها، بازسازی تأسیسات، رنگ‌آمیزی و اصلاح بخش‌های آسیب‌دیده انجام شد. در واحدهایی که خسارت بیشتر بود، اقدامات پایدارسازی و مقاوم‌سازی در دستور کار قرار گرفت و در مواردی که ساختمان‌ها به طور کامل غیرقابل سکونت تشخیص داده شدند، روند تخریب و نوسازی با همکاری سازندگان آغاز شد.

وی با تأکید بر همراهی مستمر مدیریت شهری با شهروندان گفت: از همان ساعات اولیه وقوع حادثه، موضوع اسکان شهروندان در دستور کار قرار گرفت و برای خانواده‌هایی که امکان بازگشت سریع به منازل خود را نداشتند، اسکان موقت در هتل‌ها و مراکز اقامتی فراهم شد. همچنین برای افرادی که نیاز به اسکان طولانی‌مدت داشتند، شرایط تأمین محل سکونت و کمک به پرداخت اجاره فراهم شده است تا هیچ خانواده‌ای در این شرایط بدون سرپناه باقی نماند.

شهردار منطقه ۴ همچنین به خدمات حمایتی و روانی ارائه شده به شهروندان اشاره کرد و گفت: در کنار اقدامات عمرانی و خدماتی، تیم‌های روانشناسی مدیریت شهری نیز از همان ابتدا در کنار خانواده‌ها حضور پیدا کردند تا شهروندانی که در این حادثه دچار آسیب روحی شده‌اند بتوانند از خدمات مشاوره و حمایت روانی بهره‌مند شوند

موسوی در پایان تأکید کرد: مدیریت شهری از ابتدای وقوع این حادثه تا پایان کامل روند بازسازی در کنار مردم خواهد بود و اجازه نخواهد داد هیچ شهروندی در این مسیر تنها بماند. او گفت: حضور گسترده نیروهای شهرداری، سازندگان، پیمانکاران و گروه‌های جهادی نشان داد که در شرایط سخت، همبستگی اجتماعی می‌تواند روند بازگشت زندگی به محله‌ها را سرعت ببخشد و این همراهی تا بازگشت کامل آرامش به منطقه ادامه خواهد داشت.