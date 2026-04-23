به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی فرماندار بهارستان به همراه معاونان خود با حضور در مناطق آسیب‌دیده از حملات تروریستی اخیر، در جریان آخرین وضعیت اسکان موقت و روند بازسازی منازل تخریبی قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید، با قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه گروه‌های جهادی و نیروهای امدادی، اظهار داشت: از همان ساعات اولیه وقوع حادثه، گروه‌های داوطلب و امدادی در صحنه حاضر شدند و خدمت به مردم آسیب‌دیده را در دستور کار قرار دادند. پس از اتمام مرحله اسکان اضطراری، هم‌اکنون با بسیج کلیه امکانات شهرستان، عملیات بازسازی منازل آغاز شده و این روند تا پایان کار تداوم خواهد داشت.

شرفی با تأکید بر ضرورت تسریع در بازگشت شرایط زندگی مردم به وضعیت عادی، تصریح کرد: هماهنگی کاملی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان و گروه‌های داوطلب برقرار است و با مدیریت میدانی و پیگیری مستمر، تلاش می‌شود روند بازسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

فرماندار بهارستان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی شهرستان با هماهنگی کامل، خدمات‌رسانی، برآورد خسارات و پیشبرد مراحل بازسازی واحدهای مسکونی را دنبال می‌کنند تا هرچه سریع‌تر شرایط به حالت عادی بازگردد.

در این بازدید، آخرین وضعیت روند بازسازی واحدهای مسکونی و نحوه خدمات‌رسانی به خانواده‌های آسیب‌دیده مورد بررسی میدانی قرار گرفت.