۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

آقایی: روند بازسازی بازار رشت باید تسریع شود

رشت- بازرس کل گیلان با اشاره به گذشت ۵ ماه از حادثه آتش‌سوزی در بازار تاریخی رشت، بر تسریع روند صدور مجوزها و بازسازی مکان‌های سوخته تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی ظهر سه شنبه در بازدید از روند بازسازی بخش های آسیب دیده بناهای تاریخی بازار رشت از جمله کاروانسراهای طاقی کوچک، طاقی بزرگ و ملک با همراهی مدیرکل میراث فرهنگی گیلان با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده برای احیاء بازار رشت اظهار کرد: تاخیر در بازسازی بناها و بازار رشت جایز نیست.

آقایی ادامه داد: کسبه بازار رشت اکنون حدود ۵ ماه است که دچار مشکل شده اند و نباید برای دریافت برخی مجوز ها در نوبت قرار بگیرند و روند بازسازی این بازار باید با فوریت و سرعت بیشتری دنبال گردد.

وی با بیان این نکته که در روند بازسازی بازار و بناهای تاریخی رشت باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد افزود: اول حفظ بافت تاریخی بنا و شبیه سازی همان بناهای قدیمی، دوم تسریع در ساخت آنها و سوم رعایت موارد فنی و استحکام بناهای ساخته شده مورد توجه قرار گیرد.

بازرس کل گیلان ضمن تشکر از پیگیری ها و تلاشهای مستمر استاندار و با تاکیدبر پیگیری مداوم اقدام مسئولان در بازسازی بازار رشت و بناهای تاریخی موجود در آن، اضافه کرد: در روزهای پیش رو جلسه ویژه ای با حضور همه مسئولان ذیربط و نمایندگان بازاریان در بازرسی کل برگزار می گردد تا مسائل و مشکلات پیش رو مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد.

