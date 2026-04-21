به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، روحالله قاسمیان استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت تابآوری شبکه بانکی، پایداری خدمات در شرایط بحران را سد محکمی در برابر جنگهای نوین برشمرد. قاسمیان در این باره می گوید: نظام بانکی امروز به یکی از ارکان اصلی جوامع پیشرفته تبدیل شده است. هر نوع مبادله اقتصادی عملا مبتنی بر کارکردهای نظام بانکی صورت میگیرد و درصورتی که این شبکه دچار هرگونه اختلال یا وقفهای شود عملا نظام اقتصادی کشور درگیر آسیب و اختلال میگردد.
قاسمیان تصریح کرد: به ویژه در سالهای اخیر که نرخ استفاده از پول الکترونیکی و همچنین خدمات الکترونیکی افزایش یافته است تابآوری شبکه بانکی کشور به محور تابآوری و پایداری ملی بدل شده است. جالب اینجاست که در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه قبلی نیز دشمن ابتدا به شبکه بانکی کشور حمله کرد و تلاش داشت تا با ایجاد اختلال در برخی از کارکردهای بانکی موجب نارضایتی و اختلال در کارکردهای اقتصادی و اجتماعی را پدید آورد. به یک تعبیر میتوان گفت جنگهای نوین جنگهای مردمپایه و مردمنهاد هستند. به این معنا که دشمنان تلاش میکنند با افزایش فشار بر مردم سطح نارضایتی را افزایش داده و موجبات فروپاشی پایداری کشورها را از درون فراهم کنند.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اما در دفاع مقدس ۴۰ روزه با توجه به تجربیات دفاع مقدس ۱۲ روزه، خوشبختانه نظام بانکی کشور به عنوان عنصری از نظام تابآوری و پایداری ملی توانست عملکرد به نسبت مطلوبتری نسبت به شرایط قبلی از خود نشان دهد. این در حالی است که سطح و حجم تهدیدها به شدت افزایش یافته بود. در واقع اعضای شبکه بانکی کشور همگام با سایر نهادها و دستگاههای خدماترسان به مردم تلاش داشتند تا خط مقدم خدمت به مردم دچار هیچگونه وقفهای نگردد و این درحالی است که دشمن نشان داده بود در اقدام به جنایت هیچگونه خطوط قرمزی را رعایت نمیکند و حتی چند مرکز متعلق به نظام بانکی نیز مورد هدف قرار گرفت!
وی یادآور شد: در این ایام شبکه بانکی کشور توانست به خوبی نقدینگی مورد نیاز در جامعه را تامین کند و همچنین استمرار خدمات اساسی به مردم در فضای مجازی را مبتنی بر کارکردهای شبکه ملی اطلاعات تضمین نماید. این درحالی است که عملا دشمن فضای مجازی و سایبری را به عنوان بعد پنجم جنگ قلمداد کرده و حداکثر تلاش خود را برای نفوذ و هک سایبری انجام میداد.
بانک مسکن را نیز میتوان به عنوان یکی از بانکهای پیشرو در خدماترسانی به مردم در دوران دفاع مقدس ۴۰ روزه نام نهاد. در کنار پایداری خدمات حضوری به مشتریان در ایام دفاع مقدس از طریق برقراری شعب کشیک، بانک مسکن تلاش داشت تا خدمات غیرحضوری با کیفیت مناسبت در اختیار مشتریان قرار گیرد. نرمافزار همراه بانک بانک مسکن نیز با امنیت بالا در این ایام توانست خدمات کاملی از جمله انتقال وجه، پرداخت اقساط قبوض، خدمات چک و پرداخت و... را بدون اختلال در اختیار مشتریان قرار دهد.
از جمله دیگر اقدامهای بانک مسکن در این ایام را میتوان به اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اسکان موقت آسیبدیدگان جنگ رمضان و فراهم آوردن امکان انجام معاملات اوراق تسهیلات مسکن و همچنین در نظر گرفتن تسهیلات تا سقف یکصد میلیارد تومان برای بنگاههای تولیدکننده کالاهای اساسی عنوان کرد.
در مجموع باید گفت پیروزی ایران عزیز در جریان دفاع مقدس ۴۰ روزه مرهون و معطوف یک دفاع همهجانبه و همهگیر بود. در این ایام هر ایرانی در هر نقش و جایگاهی به وظایف دفاعی خود عملکرد و کارکنان شبکه بانکی کشور و به تبع آن بانک مسکن نیز جانانه و با یک همت و حمیت میهنی و اسلامی تلاش داشتند تا با تضمین خدمترسانی به مردم دشمن را در دستیابی به اهداف خود مایوس و ناکام بگذارند.
