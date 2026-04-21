یکدل: ۲۹۰۰ عملیات اطفای حریق در بجنورد در سال ۱۴۰۴ انجام شد

علی یکدل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ با اتکا به نیروهای متخصص و تجهیزات خود، بیش از ۲۹۰۰ عملیات اطفاء حریق و امداد و نجات انجام داد و تصویر روشنی از تلاش‌های شبانه‌روزی آتش‌نشانان این شهر ارائه کرد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بجنورد افزود: در سال گذشته مجموعاً ۵۸۴۹۰ تماس با سامانه این سازمان برقرار شده که از این تعداد، ۲۸۸۵ مورد به عملیات عملیاتی منجر شده است. از این میان، ۱۰۸۰ عملیات اطفاء حریق و ۱۸۰۵ عملیات امداد و نجات انجام شد و ۱۹۱۱ نفر در حوادث مختلف نجات یافتند.

وی افزود: متأسفانه، این تلاش‌ها با جان‌باختن ۲۰ نفر و مصدومیت ۹۰ نفر همراه بود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بجنورد همچنین به اقدامات پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: در حوزه پیشگیری، ۴۳۸ تأییدیه ایمنی ساختمان‌ها صادر شده و ۱۶۲۴۰ نفرساعت آموزش ایمنی و اطفاء حریق به کارکنان ادارات، مدارس و نهادهای مختلف ارائه شده است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش و پیشگیری اظهار داشت: سازمان آتش‌نشانی بجنورد با تکیه بر تجربیات سال گذشته و برنامه‌ریزی برای تقویت بخش پیشگیری و آموزش، متعهد است سالی ایمن‌تر را برای شهروندان رقم بزند.