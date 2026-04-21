یادداشت مهمان- سید علی موسوی فعال رسانه یادداشتی درباره جنگ سوم تحمیلی نوشت.

متن یادداشت به شرح ذیل است:

بخش اول : عملیات روانی خسارت های جنگ، تکمیل پازل ترامپ برای تسلیم

۱ خسارت های جنگ ابتدا حدود ۲۰۰ میلیارد دلار اعلام شد. این رقم بعدها تا ۵۰۰ میلیارد دلار نیز افزایش یافت. سخنگوی دولت عدد ۲۷۰ میلیارد دلار خسارت را فعلا اعلام کرده است. این اعداد برای دریافت غرامت از دشمن ، می تواند با همان ۵۰۰ میلیارد دلار و حتی بالاتر از آن مورد محاسبه قرار گیرد. معیار محاسبه می تواند قیمت ساختمان ها و زیرساختها در امریکا یا منطقه خلیج فارس باشد و حتی خسارت ناشی از عدم النفع را نیز شامل شود.

۲ عدد واقعی هزینه بازسازی در ایران امروز ما، بسیار بسیار پایین تر از این اعداد و ارقام نجومی است. در میان واحدهای صنعتی فولاد مبارکه بیشترین خسارت را دیده است. به این معنا که دشمن به نقاط کلیدی آن آسیب رسانده است. در دست بالاترین برآوردها خسارت ۵ میلیارد دلار است. هزینه بازسازی بسیار بسیار پایین تر از این است. هزینه کل واحدهای مسکونی خسارت دیده در دست بالاترین حالت حداکثر به ۲۰۰ ملیون دلار می رسد. برای گرفتن خسارت از دشمن طبعا هرچه برآوردها بالاتر باشد بهتر است اما برای فاکتور کردن برای مردم خودمان این اعداد به شکل اغراق آمیزی در حال شکل دادن به «گفتمان تسلیم» است.

۳ آنچه بیش از این اعداد، پروژه تکمیلی عملیات روانی دشمن را آفتابی می کند، اظهارات برخی از عناصر خط سازش در ایجاد وحشت از ادامه جنگ است. «ما ده سال باید مشغول ساخت کشور باشیم و دولت نیز توان مالی تأمین این هزینه را ندارد» این گزاره که پس از مقاله محمد جواد ظریف به صورت درگوشی در میان نخبگان رد و بدل می شد و اکنون به صورت رسمی بیان می شود، به وضوح غلط انداز است. متاسفانه وارد عملیات روانی دشمن شده ایم. عملیات روانی با پروژه ای اغراق آمیز برای ایجاد ترس از آغاز دوباره جنگ و زمینه سازی دوباره تسلیم شدن در مذاکرات با امریکا. اینجاست که به هوشمندی امام شهیدمان در خسارت بار بودن مذاکره با امریکا به دلیل تأثیر مخرب آن در نظام محاسبات مسوولان و به تبع مردم پی می بریم.

۴ اظهارات سخنگوی دولت در رفع تکلیف از پرداخت هزینه بازسازی منازل تخریب شده خود مهمترین سیگنال دولت است. سینگالی که به وضوح سر باز زدن از دستور رهبر انقلاب بر «جبران خسارتهای مالی وارد آمده به امکنه و اموال شخصی» است. دستوری که ایشان صراحتا فرمودند «به منزله تکلیفی لازم الإجرا برای مسوولین محترم است که باید آن را اجرا کرده و گزارش آن را به بنده بدهند» بنابر اعلام شهرداری کمتر از ۴۰ هزار واحد در کل کشور خسارت دیده اند که کمتر از ۱۰۰۰ واحد آن نیازمند بازسازی کامل است. (۳۲ هزار واحد خسارت جزئی دیده اند که ۵۰ درصد بازسازی شان تمام شده است.) متوسط هزینه ساخت کامل در سال گذشته متری ۱۶ ملیون بوده است. برآورد دست بالا برای هزار واحد با هزینه متری ۳۵ ملیون ساخت در امسال و با فرض ۱۲۰ متر متوسط واحدها ۴.۲ میلیارد تومان می شود . بازسازی جزئی و کمتر از ۸ هزار بازسازی متوسط را جمعا دست بالا برابر ۵ هزار واحد بازسازی کامل بگیریم به علاوه هزار واحد یعنی حدود ۶ هزار واحد بازسازی کامل یعنی حدود ۲۵ همت هزینه. با دلار ۱۵۰ هزار تومانی یعنی ۱۶۶ ملیون دلار خواهد بود.

۵ این رفتار سخنگوی دولت خواسته یا ناخواسته در حال انتقال فشار روانی ادامه جنگ به توده مردم است. آن هم در حالی که دولت در این جنگ تا به اینجا افزایش در آمد خوبی داشته است. درآمد دلاری دولت از محل نفت بشکه ای حدود ۴۵ دلار بسته شده و در حال حاضر قیمت نفت ایران به حدود ۱۴۰ دلار رسیده است و حداقل ۳ برابر شده است. علاوه بر این فروش نفت مان افزایش ۷۰۰ ملیون بشکه ای داشته است و به ۱.۷ ملیون بشکه در روز رسیده است. ایران روی کمتر از ۲۰ ملیارد دلار درآمد نفتی حساب کرده بود که در وضعیت جنگی کنونی ۴ برابر شده است. برآوردهای کارشناسان انرژی به خلاف توییت های ترامپ، عدم کاهش جدی قیمت نفت و گاز در سال پیش رو است. از این رو همین امر در درآمدهای گازی نیز مصداق دارد. ضربه دشمن به ۴ فاز ۳ تا ۶ از ۲۴ فاز پارس جنوبی به معنای به نابودی کامل این فازها نیست. طبق اعلام وزارت نفت در مورد این فازها: بخشی از آسیب ها تا کنون ترمیم شده و آماده تولید شده اند. حتی اگر فرض را به از دور خارج شدن این ۴ فاز و مواردی دیگر بگذاریم، باز هم افزایش قیمت جهانی گاز، معادله درآمد را ترمیم می کند. مسئله در پتروشیمی ها، پالایشگاه ها نیز از همین دست است. مثلا بخش هایی از پالایشگاه لاوان تا ده روز آینده راه اندازی می شود. بازسازی پتروشیمی بوعلی در ماهشهر با تولید با حداکثر ظرفیت بقیه واحدهای پتروشیمی تا حدی قابل جبران است. طبعا تا راه اندازی برخی فازهای خاص، با واردات برخی مواد پتروشیمی می توان چرخه را تکمیل کرد.

آسیب فولاد فولاد مبارکه کاملا جدی است و کشور ناچار از واردات ورق فولاد است که با افزایش دیگر درآمدها قابل جبران می باشد. تنها دریافت هزینه ترانزیت روزانه ۲۰ ملیون بشکه عبوری از تنگه هرمز به ازای هر بشکه ۱ دلار ، سالانه ۷.۵ ملیارد بشکه است. در صورت پایان جنگ و بازگشت تنگه به حالت عادی و دریافت عوارض از کلیه کالاها، برآوردها از مجموع درآمدها حدود ۲۵ میلیارد دلار سالانه است.

۶ اینگونه است که بدنه کارشناسی می تواند پیروزی را به تصویر پنهان شکست برساند. برخی از بدنه انقلابی ما به حق نیروهای انقلابی را از متهم کردن مسوولین و شکستن وحدت باز می دارند . نباید مسوولین را خائن بدانیم اما نباید فراموش کنیم که جریان نفوذی که یک ماه قبل از آغاز جنگ با فرمان امریکا و اسرائیل به تعبیر رهبر شهیدمان به دنبال «کودتا» بود، در بدنه اداره کننده کشور، نفوذ کرده و هنوز از شرش خلاص نشده ایم. مذاکره با امریکا برای این سلول های خفته در دوران شلیک موشک ها، فرصت جولان نمی داد. اکنون که نوبت به سکوت میدان جنگ رسیده است، این جماعت مشغول نقشه کشیدن اند.



... این یادداشت ادامه دارد.