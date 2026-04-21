به گزارش خبرگزاری مهر، داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه، گفت: در جنگ رمضان از همان ابتدای آغاز حمله، تمام نیروها در آمادهباش صددرصدی بودند. بیش از ۳۲۰ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمه سنگین جدید به ناوگان اضافه شده بود که ۴هزار میلیارد تومان برای خرید این تجهیزات هزینه شده بود. ۵۴۰۰ آتشنشان در طول شبانهروز با شجاعت کامل، عملیات اطفای حریق و امداد و نجات را انجام دادند و توانستند بیش از ۴۰۰ نفر را زنده از زیر آوار بیرون بکشند.
گودرزی در ادامه افزود: در کنار آتشنشانان، قرارگاه مردمی خدمات شهری فعال شد و بیش از ۴هزار نفر از نیروهای جهادی در تخصصهای شیشهبری، جوشکاری و بنایی و... پای کار آمدند. ۲۰۰ گروه جهادی با ۲۵۰۰ داوطلب، کار آواربرداری، پاکسازی معابر و بازسازی واحدهای آسیب دیده را بر عهده داشتند.
وی در ادامه اظهار کرد: آخرین آمار خسارتها نشان میدهد که ۴۲ هزار واحد مسکونی در تهران آسیب دیدهاند. بیشتر این واحدها نیاز به تعمیرات جزئی مانند شیشه و پنجره دارند. برای این کار، ۲۸ کارگاه شیشهبری راهاندازی شده و ۶۰ درصد واحدهای آسیب دیده، شیشههای ساده خود را دریافت کردهاند. همچنین کارگاههای شیشه دوجداره نیز فعال شده است.
گودرزی با بیان این که ۲هزار واحد نیاز به مقاومسازی دارند و تعدادی نیز کاملاً غیرقابل سکونت هستند، تأکید کرد: برای این دسته با حدود ۴۰هتل قرارداد بستهایم و ۲۵۰۰ خانوار تا زمان تعیین تکلیف، در هتلها اسکان داده شدهاند. حمایت مالی شهرداری نیز به این شکل است که برای واحدهای نیازمند تخریب و نوسازی، به طور میانگین ۲ میلیارد تومان ودیعه مسکن به اضافه هزینه اجاره در نظر گرفته شده است. برای تعمیرات متوسط و اساسی نیز ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای خرید بخشی از وسایل منزل اختصاص یافته است.
به گفته گودرزی اگر مالکان برای بازسازی با هم توافق کنند، تراکم تشویقی میگیرند و شهرداری هیچ هزینهای از آنها دریافت نمیکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات پشتیبانی مانند میادین میوه و تره بار اشاره کرد و گفت: با ذخیره کالا و اختلاف قیمت ۵۰ تا ۶۰ درصدی نسبت به سطح شهر، مایحتاج شهروندان تامین شد.
گودرزی همچنین از کاشت بیش از یک میلیون درخت در تهران و توزیع ۱۵۰ هزار نهال مثمر در نوروز خبر داد.
معاون شهردار تهران در پایان در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ ، از شهروندان خواست برای ثبت خسارت واحد مسکونی خود به سامانههای ۱۳۷ و ۱۸۱۱ یا میزهای خدمات در مناطق مراجعه کنند و تأکید کرد: فرمهای ارزیابی در بانک اطلاعاتی دستهبندی میشوند و نیازی به پیگیری مجدد نیست.
