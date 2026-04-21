  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

توقیف کشتی‌های ایرانی توسط آمریکا و لزوم پاسخ قاطع به نقض حاکمیت ملی

توقیف کشتی‌های ایرانی توسط آمریکا و لزوم پاسخ قاطع به نقض حاکمیت ملی

تجاوزی که با شلیک نیروهای آمریکایی به کشتی‌های ایرانی و هجوم نظامی همراه بوده، در تعارض کامل با روح مذاکره قرار دارد و ضرورت مقابله قاطع نیروهای نظامی و سیاسی ایران را دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در تازه‌ترین اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) رسماً اعلام کرد که نیروهای این کشور نفتکش «ام‌تی تیفانی» را که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار داشته، در منطقه هند-اقیانوس آرام توقیف کرده‌اند. پنتاگون با انتشار ویدئویی مدعی شد که این عملیات بدون حادثه و با پیاده شدن نیروهای آمریکایی بر روی عرشه نفتکش انجام شده است.

اما مهم‌تر از آن، خبری است که حوالی ساعت ۸ شب یک‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ (۱۹ آوریل ۲۰۲۶) منتشر شد: برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ سوم تحمیلی میان ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، نیروهای آمریکایی به یک کشتی ایرانی شلیک کرده و آن را توقیف کردند. بر اساس این گزارش، کشتی باری ایرانی «توسکا» با ظرفیت حدود ۵ هزار کانتینر که از مالزی عازم ایران بود، توسط نیروی دریایی آمریکا و در چارچوب محاصره دریایی ایران، مورد هجوم مستقیم قرار گرفته، با شلیک تهدیدآمیز متوقف و در نهایت به همراه خدمه و سرنشینان تصرف و توقیف شده است.

ضرورت مقابله قاطع نیروهای نظامی و سیاسی ایران

این اقدام که بی‌تردید مصداق بارز تجاوز آشکار به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است، نمی‌تواند بدون پاسخ باقی بماند. نیروهای مسلح ایران موظف‌اند با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی خود، نه‌تنها از تداوم چنین تجاوزاتی جلوگیری کنند، بلکه بازدارندگی لازم را به گونه‌ای ایجاد کنند که تکرار این اقدام برای طرف آمریکایی هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد. همچنین دستگاه دیپلماسی و سیاسی کشور باید با ارجاع فوری این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی، ضمن افشای رفتار یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا، زمینه را برای اقدام جمعی جامعه جهانی علیه این تجاوز فراهم کند. سکوت یا واکنش ضعیف در برابر چنین تعرضی، آمریکا را برای نقضهای گسترده‌تر و خطرناک‌تر جسور خواهد کرد.

نقض صریح آتش‌بس و تعارض با روح مذاکره

شایان تأکید است که این اقدام خصمانه، نقض آشکار و بدون ابهام آتش‌بس موجود میان ایران و آمریکا محسوب می‌شود. از سوی دیگر، این در حالی رخ می‌دهد که دولت آمریکا خود را حامی گفت‌وگو و مذاکره برای حل مناقشات معرفی می‌کند. اما توقیف نظامی یک کشتی تجاری ایرانی در آب‌های بین‌المللی - آن هم با شلیک و عملیات نظامی مستقیم - نه تنها با روح مذاکره و تنش‌زدایی در تضاد کامل است، بلکه نشان می‌دهد که اقدامات عملی آمریکا در جهت مخالف ادعاهای دیپلماتیک آن حرکت می‌کند. چنین رفتار دوگانه‌ای اعتماد را به صفر می‌رساند و برای صدمین بار ثابت می‌کند که آمریکا یا توانایی یا اراده پایبندی به تعهدات خود را ندارد.

کد مطلب 6807366
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      دیگر آتش بسی در کار نباشد ایران هم با کمک یمن باب‌المندب رو ببنده حساب کار دستشون میاد.ضمنا باید دو سه تا نفتکشهاشون رو ایران توقیف کنه.
    • IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      برای شروع عملیات علیه آمریکا آماده‌ایم. ما برای گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و مزدورانشان آماده‌ایم
    • آرش IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      چه راحت و بی دردسر
    • علی IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      واااااااااای 😂
    • IR ۲۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      باید به این آتش‌بس یک طرفه پایان دهیم و به خاک و منافع آمریکا به ویژه سگ وحشی آمریکا یعنی رژیم غاصب صهیونی حمله کند.
    • IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      ترس از جنگ از مرگ بدتر است. باید بزنیم محکم هم بزنیم
    • IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      اگر تمام این بانک اهداف را هم نابود کنید تا زمانی که نتانیاهو زنده است راضی و خوشحال نمی شویم حتی اگر شده باشد
    • IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      برای آمریکا ورژیم اشغالگر بسر آمده هزینه جنگ افروزی برای آمریکای مقروض وبحرانی و صهیونیستهای مستأصل کمر شکن است.
    • IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم.
    • IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      در صورت تعرض دشمن به خاک ایران این بار هر کجا را مردم بگویند هدف قرار می‌دهد که ما در این گزارش مهمترین اهداف مدنظر خود را لیست کرده‌ایم.
    • IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      در صورت هر گونه اقدام علیه ایران، آماده هجوم به اهداف از پیش تعیین شده هستیم
    • IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      در برابر این ترامپ حرام زاده نباید کوتاهی سستی کرد این حرام زاده به دزدی دریوزگی قتل غارت معتاد است

    پربازدیدها

    پربحث‌ها