ایران شرط مذاکره با آمریکا را لغو محاصره بنادر خود اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال امروز سه شنبه اعلام کرد که تهران به میانجیگران اطلاع داده است که تنها پس از لغو محاصره بنادر ایران توسط آمریکا، هیئتی را برای مذاکره به اسلام آباد اعزام خواهد کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، ایران در ابتدا به میانجیگران پاکستانی گفته بود که هیئتی را برای مذاکره به اسلام آباد اعزام خواهند کرد، اما بعداً به آنها اطلاع داد که آمریکا باید محاصره بنادر ایران را لغو کند.

از سوی دیگر، گاردین نیز پیشتر اعلام کرده بود: ایران ۳ پیش شرط برای ازسرگیری مذاکرات تعیین کرده بود؛ آتش بس در لبنان، پایان محاصره بنادر ایران و آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه شده. در مقابل، تهران نیز به صورت مشروط تنگه هرمز را بازگشایی کرد. اما ترامپ نه تنها محاصره را لغو نکرد، بلکه مدعی شد ایران با واگذاری کامل ذخایر اورانیوم خود موافقت کرده است؛ ادعایی که به سرعت از سوی تهران تکذیب شد.