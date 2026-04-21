استاندار لرستان: سپاه پاسداران منشأ عزت و اقتدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان و تدبیر حکیمانه بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، در سال‌های حیات پربار انقلاب اسلامی ایران، گام بزرگی در اعتلای اسلام عزیز و گسترش مجد و اقتدار ایران اسلامی در سراسر جهان بوده است.

امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، مظهر عینی و مجسم تحقق شعارهای انقلاب اسلامی یعنی ایستادگی در مقابل ابرقدرت‌ها و یاری ستمدیدگان در سراسر جهان است و دنیای غرب و استکبار جهانی بیش از هر زمان دیگری قدرت و اقتدار این نهاد اصیل انقلاب اسلامی ایران را درک کرده است.

این روزها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اسلامی و... منشأ عزت و اقتدار ایران اسلامی در اقصی‌نقاط ایران عزیز و کشورهای محروم و ستمدیده از استبداد و استکبار است و در جنگ‌های مختلف نظامی و اقتصادی؛ پس از ۴۷ سال تلاش به دست برتر در منطقه خاورمیانه تبدیل شده و فریاد عزت و اقتدار را با موشک‌های نقطه‌زن هوافضا و حمایت از جبهه مقاومت در سراسر جهان طنین‌انداز کرده، همان‌گونه که طعم خوش آبادانی و پیشرفت را در جبهه‌های سازندگی و اقتصادی به کام مردم ایران اسلامی چشانده است.

بدین‌وسیله بر خود لازم می‌دانم، ضمن ادای احترام به ساحت مقدس شهدای والامقام سپاه پاسداران و به‌ویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی، فرارسیدن دوم اردیبهشت‌ماه سالروز تشکیل نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را محضر بقیه الله العظم ارواحنا له الفداء، مقام معظم رهبری مدظله العالی، پاسداران عزیز، جانبازان گرامی و خانواده‌های معزز آنان تبریک عرض نموده و دوام توفیقات این سنگر بزرگ ایران و انقلاب اسلامی را از درگاه احدیت مسئلت می‌نمایم.