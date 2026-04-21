به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رمضان موسویمقدم شامگاه سه شنبه همراه با سردار حسینی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان و محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان شامگاه سه شنبه در دیدار با خانواده معظم شهید «سید یدالله مجتبایی» از شهدای جنگ رمضان در استان ایلام با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در فرهنگ اسلامی، شهادت را «چراغی روشن و برکتی بزرگ» برای جامعه دانست و بر ضرورت استمرار راه و اندیشه ایثارگران تأکید کرد.
وی با بیان اینکه جایگاه شهید با معیارهای معمول بشری قابل اندازهگیری نیست، گفت: شهدا از برگزیدگان مسیر معنویت و بزرگی روحاند و همین انتخاب آگاهانه، مقام آنان را در رتبهای ممتاز قرار داده است.
به گفته وی، آثار معنوی حضور و یاد شهدا در جامعه، موجب تقویت اخلاق، همبستگی و احساس مسئولیت جمعی میشود.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید افزود: مهمترین انتظار شهدا از نسلهای امروز و فردا این است که پرچم ارزشهای الهی، انسانی و اخلاقی بر زمین نماند.
در پایان این دیدار انگشتر متبرک رهبر شهید تقدیم خانواده معظم شهید مجتبایی شد.
