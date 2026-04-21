دستگیری محکومین متواری در کهگیلویه؛ دو نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی اظهار کرد: طرح دستگیری سارقان مجرمان تحت تعقیب و متواری با بسیج کلیه امکانات و نیروها در این شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: ماموران پلیس اطلاعات شهرستان با اشراف اطلاعاتی طی اجرای این طرح ۲ نفر از محکومین متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی که به اتهام وقوع یک فقره درگیری منجر به در نظم عمومی و استفاده احدی از منازعین از سلاح جنگی در یکی از روستاهای این شهرستان متواری و تحت تعقیب مراجع قضائی بودند را شناسایی و با هماهنگی با مراجع قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه ادامه داد: متهمین دارای سوابق متعدد کیفری بوده که مامورین طی بازرسی از محل اختفاء آنها یک قبضه سلاح جنگی کلاش ساخت کشور رومانی به همراه یک تیغه خشاب حاوی ۱۳ عدد فشنگ جنگی کشف کردند.

سرهنگ موسوی هدف از اجرای طرح را افزایش ضریب امنیتی و بالا بردن احساس امنیت در سطح شهرستان عنوان و تصریح کرد: برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی و متهمان فراری و تحت تعقیب در دستور کار ماموران انتظامی قرار دارد .

وی با اشاره به اینکه متهمین برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی و روانه زندان شدند گفت: به منظور تداوم امنیت پایدار و رضایتمندی مردم این طرح و طرح های مشابه همچنان ادامه خواهد داشت.