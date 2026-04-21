به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی نیازمند شامگاه سه شنبه در اجتماع مردم فومن با بیان اینکه صحنه‌های از قدرت موشکی ایران در فضای مجازی منعکس شده است، اظهار کرد: امروز ما در یک نبرد نابرابر در فضای اطلاعاتی قرار داریم. مراکز نظامی در کشورهای همسایه مورد هدف قرار گرفت و قدرت شناسایی ما به گونه‌ای بود که وقتی به مرکز پتروشیمی ما حمله شد، آمریکای خبیث در همان منطقه مراکز تولید فولاد برای تسلیحات نظامی داشت.

وی با اشاره به حمله به پایگاه‌های نظامی چند کشور در یک زمان افزود: امروز نبرد ما یک نبرد تدافعی در اطراف کشور بود. این قدرت اطلاعاتی واقعاً ارزشمند است و همانطور که یکی از فرماندهان نظامی گفت، باید سال‌ها در دانشگاه‌های عالی دفاع درباره این نبرد نامتقارن درس داده شود.

وحدت جبهه مقاومت از لبنان تا یمن

مسئول بسیج دانش‌آموزی گیلان با اشاره به جبهه مقاومت تصریح کرد: امروز گروه‌های مقاومت در عراق، لبنان و یمن این وحدت را به نمایش گذاشته‌اند. کسانی که در سال ۸۸ شعارهای فتنه‌آمیز می‌دادند، امروز در کجا هستند؟ از یک طرف ملت مظلوم و مقتدر لبنان در کنار ما بودند و از طرف دیگر مردم یمن و این جبهه مقاومت این حماسه‌ها را آفریده است.

هشدار درباره دوگانه‌سازی دشمن و وطن‌فروشی

نیازمند با هشدار درباره روایت‌سازی دشمن خاطرنشان کرد: یکی از وطن‌فروشان از همین شهرهای همسایه شما، اخیراً گزارش مفصلی در ایران اینترنشنال تهیه کرده و وانمود می‌کند که میدان‌ها خلوت می‌شود و دوگانه‌سازی می‌کند. آنها دنبال اختلاف‌افکنی، خستگی و پشیمانی هستند.

وی تأکید کرد: مردم تحت فشار اقتصادی و گرانی هستند اما این ملت با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل محکم به دهان دشمن می‌زند.

هشدار مقام معظم رهبری درباره زمزمه‌های دشمن

مسئول بسیج دانش‌آموزی گیلان با اشاره به پیام مقام معظم رهبری گفت: ایشان نسبت به نواها، زمزمه‌ها و در گوشی‌ها ایجاد کردن‌ها هشدار دادند. باید مراقب باشیم خسته نشویم، دچار تردید و بی‌تفاوتی نشویم. نباید با دیدن یک خبر یا عملکرد نادرست یک نفر، ناامید شویم.

نیازمند با اشاره به بیانات مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی تصریح کرد: امروز نماد ولایت شیطان، استکبار جهانی است و نماد دجال، ماهواره‌ها و شبکه‌های ایران اینترنشنال، من و تو و بی‌بی‌سی هستند. هر کسی در این فضا قرار بگیرد و تبعیت کند باید مراقب باشد در کدام جبهه قرار گرفته است.

فطرت‌ها بیدار می‌شود؛ ظلم‌ستیزی در حال وقوع است

وی با بیان اینکه امروز فطرت‌ها در حال بیدار شدن است، گفت: ظلم‌ستیزی در حال وقوع است. آیا واقعاً فطرت و وجدان شما می‌پذیرد که یک کودک چند روزه مظلومانه شهید شود؟ دانشمندان ما ترور شدند، خانواده‌های ۸ نفره و ۱۲ نفره به شهادت رسیدند. این‌ها با پیشرفت و اقتدار ما مخالف هستند.

مسئول بسیج دانش‌آموزی گیلان با اشاره به آیات قرآن کریم گفت: رهبر ما بارها آیه سوره شعرا را در داستان حضرت موسی تلاوت کردند که نصرت الهی خواهد آمد. این نصرت امروز با دعا و توسل شما محقق می‌شود.

نیازمند در پایان با اشاره به حضور حماسی مردم خاطرنشان کرد: امروز همچنان به تبعیت از فرمان ولی امر مسلمین در میدان هستیم و با آگاهی و بصیرت، شعارها و توصیه‌های به حق، توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی را خنثی خواهد کرد. انشالله خداوند به حق ذبح عظیم این ملت و به حق خون شهدا، نصرت و پیروزی را بر ملت مستضعف و مسلمان جهان بگرداند.