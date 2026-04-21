دیدار مسئولان با رزمنده جنگ تحمیلی سوم در کنگان

به گزارش خبرنگار مهر ،در راستای تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، فرماندار و چند تن از مسئولان کنگان، سه شنبه شب با حضور در منزل رزمنده آسیب‌دیده دوران جنگ تحمیلی سوم (امریکایی - صهیونی)، مصطفی نادری، از ایشان و خانواده گرانقدرشان عیادت و دلجویی به عمل آورد.



غلامحسین زیبا فرماندار شهرستان کنگان در این دیدار صمیمانه که با هدف قدردانی از رشادت‌ها و مقاومت‌های رزمندگان اسلام صورت گرفت، از نزدیک در جریان روند درمانی ایشان قرار گرفت.



وی در پایان این دیدار، برای سلامتی رزمنده سرافراز، مصطفی نادری، آرزوی بهبودی و سلامتی عاجل کرد.