دیدار مسئولان با رزمنده جنگ تحمیلی سوم در کنگان

به گزارش خبرنگار مهر ،در راستای تکریم خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، فرماندار و چند تن از مسئولان کنگان، سه شنبه شب با حضور در منزل رزمنده آسیبدیده دوران جنگ تحمیلی سوم (امریکایی - صهیونی)، مصطفی نادری، از ایشان و خانواده گرانقدرشان عیادت و دلجویی به عمل آورد.
غلامحسین زیبا فرماندار شهرستان کنگان در این دیدار صمیمانه که با هدف قدردانی از رشادتها و مقاومتهای رزمندگان اسلام صورت گرفت، از نزدیک در جریان روند درمانی ایشان قرار گرفت.
وی در پایان این دیدار، برای سلامتی رزمنده سرافراز، مصطفی نادری، آرزوی بهبودی و سلامتی عاجل کرد.
