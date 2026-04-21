دوهندو: حضور گسترده مردم در خیابان ها دنیا را متحیر کرده است

به گزارش خبرنگار ، سرهنگ مجید دهندو شامگاه سه شنبه در بازدید از غرفه قرارگاه رسانه شهید نائینی با بیان اینکه چنین حضور باشکوهی به مدت ۵۲ شب و روز در تاریخ سابقه ندارد، اظهار کرد: مردم ولایتمدار گیلان همچون سایر استان‌ها و شهرهای کشور، به ویژه در مرکز استان در شهرستان رشت، پای انقلاب، ارزش‌های انقلاب اسلامی و ولایت خود ایستاده‌اند.

پیام مردم به آمریکا و اسرائیل: همچنان ایستاده‌ایم

وی با اشاره به پیام این حضور عظیم برای جهان افزود: در رأس آن، آمریکای خبیث و اسرائیل ملعون بدانند که این مردم همچنان برای انقلاب و حفاظت از انقلاب ایستاده‌اند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات گیلان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در میدان روایت حماسه مردم تصریح کرد: رسانه‌ها به عنوان افسران جنگ نرم، نقش بسیار مؤثری در بازتاب این حضور باشکوه، با عظمت و با معنا دارند. این حضوری که همواره نظام را حفظ کرده، باید بازتاب داده شود.

دهندو با بیان اینکه این حضور در دنیا بازتاب پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: همه دنیا غیرت مردم ایران را فهمیده‌اند و این حضور به عنوان یک الگو در سرتاسر کشورهای عالم مطرح شده است.

پیروزی با ماست

وی در پایان با ابراز امیدواری خاطرنشان کرد: انشالله ما شاهد باشیم با همین مردم، تا زمانی که جشن پیروزی نگیریم، هر زمان که به دستور و فرمان امام المسلمین مقام معظم رهبری در میدان حضور داشته باشیم، مردم نیز در میدان حضور دارند و انشالله جشن پیروزی و نابودی آمریکا و اسرائیل را جشن خواهیم گرفت.