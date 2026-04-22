تبدیل یک ایده خام به روایتی جاندار؛ همه چیز در «داستان نویسی تجربی»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «داستان نویسی تجربی» راهنمایی کاربردی و مهارتی برای داستان‌نویسی دینی و اجتماعی در حوزه کودک و نوجوان، نوشته‌ غلامرضا آبروی، پژوهشگر و نویسنده باسابقه کشورمان به همت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) چاپ و وارد بازار نشر شد.

این کتاب با نگاهی فنّی و آموزشی، هندسه‌ی خلق یک اثر داستانی استاندارد را در بستر ارزش‌های اخلاقی و معارف اسلامی واکاوی می‌کند.

نقشه‌راهی جامع برای آنان که می‌خواهند قلم را به سلاحی برای بیداری اندیشه و پناهگاهی از معنا برای نسل نو تبدیل کنند.

در این اثر، نویسنده با تکیه بر دهه‌ها تجربه در عرصه ادبیات، مسیر تبدیل یک ایده خام به روایتی جاندار را ترسیم می‌کند؛ تحولی که از شناخت دقیق مخاطب آغاز شده و با مهارت در شخصیت‌پردازی، دیالوگ‌نویسی و فضاسازی به بار می‌نشیند.

کتاب «داستان‌نویسی تجربی» با تحلیل شاهکارهای جهانی، تصویری روشن از چگونگی پیوند میان «تکنیک‌های مدرن روایت» و «محتوای غنی دینی» ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه یک داستان خوب می‌تواند آینه‌ای برای بازاندیشی انسان دربارۀ خود و جهان باشد.

این پژوهش در قالبی کارگاهی و تمرین‌محور، روایتی از «مهارت در خدمت تعهد» را پیش روی خواننده می‌گذارد؛ مسیری که هم برای نویسندگان نوقلم و مربیان تربیتی آموزنده است و هم برای دغدغه‌مندانِ خلق ادبیات اصیل و انسان‌ساز، الهام‌بخش و راهگشا خواهد بود.

این کتاب در ۴۹۴ صفحه و قطع رقعی از طریق لینک http://rbo.ir/__a-4516.aspx در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.