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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

کشف انبار احتکار ۴۰ میلیاردی لوازم‌خانگی در خرم‌آباد

کشف انبار احتکار ۴۰ میلیاردی لوازم‌خانگی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان از کشف انبار احتکار ۴۰ میلیاردی لوازم‌خانگی در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین سپه‌وند در سخنانی، اظهار داشت: در اجرای طرح سراسری مبارزه با احتکار، مأموران پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی و با انجام تحقیقات میدانی، یک انبار احتکار در خرم‌آباد را شناسایی کردند.

وی افزود: در بازرسی از این انبار، ۲۴۳ دستگاه انواع لوازم‌خانگی به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف، با قضایی، محل پلمب و یک متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان با هشدار به مخلان نظام اقتصادی، تصریح کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی قاطعانه با افرادی که با احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی، تعادل بازار را برهم می‌زنند برخورد خواهد کرد و هیچ حاشیه امنی برای اخلالگران اقتصادی وجود ندارد.

سرهنگ سپهوند از شهروندان خواست هرگونه اخبار و گزارش درباره قاچاق کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی و سایر جرائم مالی را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

کد مطلب 6916144

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