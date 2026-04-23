شهرام نعمت‌زاده، معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به آغاز فصل بهار اظهار داشت: با وجود گرم نشدن کامل هوا، هنوز شیوع برخی ویروس‌های تنفسی در رصد کشور ما قرار دارد، به ویژه پس از ماه رمضان و افزایش سفرها، میزان شیوع آنفولانزا در بعضی افراد افزایش یافته بود. این وضعیت به خصوص در استان‌های شمالی کشور و متأثر از تراکم جمعیت ناشی از مسافرت‌ها مشاهده شد.

سرخک کنترل شده؛ اما بروسلوز در فصل زادولد دام شایع می‌شود

نعمت‌زاده افزود: در گذشته در فصل بهار و زمانی که واکسنی وجود نداشت، بیماری‌هایی مانند سرخک شایع می‌شد، اما اکنون با پوشش واکسیناسیون، موارد آن زیاد نیست. در مقابل، در فصل بهار شیوع بیماری بروسلوز (تب مالت) بیشتر می‌شود؛ چراکه فصل زاد و ولد گوسفند و بز است و این بیماری از طریق شیر آلوده دام به انسان منتقل می‌شود.

معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر تصریح کرد: با گرم‌تر شدن هوا، بیماری‌های منتقله توسط حشرات مثل مالاریا به ویژه در مناطقی که بارندگی زیاد و اقلیم مناسب برای زادولد پشه وجود دارد، در اوایل اردیبهشت ماه افزایش می‌یابد. همچنین در فصل طغیان‌های رودخانه‌ای قرار داریم که برخی بیماری‌های ناشی از آلودگی آب و فاضلاب بیشتر می‌شود.

خطر نشت فاضلاب و مسمومیت‌های غذایی در مناطق بمباران شده و گزش توسط حیوانات ولگرد

نعمت‌زاده با اشاره به آسیب‌های احتمالی به شبکه آب و فاضلاب در اثر بمباران‌ها هشدار داد: باید مراقب آلودگی آب، نشت فاضلاب به محیط زندگی و همچنین مسمومیت‌های غذایی باشیم، در بحران اخیر و زندگی موقت برخی هموطنان در مناطق ویلایی، مواردی از گزش توسط سگ‌های ولگرد و گربه‌ها نیز داشته‌ایم که در ماه گذشته جزو بیماری‌های عفونی مطرح می‌شود.

معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر، با اشاره به وضعیت یک ماه گذشته اظهار داشت: بنابراین در رأس بیماری‌ها در این مدت، بیماری‌های تنفسی، بیماری‌های منتقل‌شونده از طریق آب و غذای آلوده که با اسهال و استفراغ مشخص می‌شدند و همچنین گازگرفتگی توسط حیوانات (که ربطی به بحران نداشت) را شاهد بودیم.

دلیل افزایش تب مالت در بهار؛ زادولد دام‌ها و آغاز شیردهی

وی افزود: در بسیاری از مناطق کشور به دلیل دامداری سنتی و عشایری، بیماری بروسلوز (تب مالت) معمولاً از طریق شیر آلوده منتقل می‌شود و از آنجا که فصل زمستان، فصل زادولد بزها و گوسفندها و آغاز شیردهی آنهاست، به همین خاطر شیوع تب مالت در فصل بهار افزایش پیدا می‌کند.

نعمت‌زاده تأکید کرد: توصیه ما این است که حتماً شیرهای محلی را جوشانده استفاده کنید، از پنیر تازه استفاده نشود و حتماً پنیر پاستوریزه مصرف شود، همچنین گوشت باید کاملاً پخته شود و از کباب‌های نیم‌پز استفاده نکنند و افرادی که در کشتارگاه کار می‌کنند نیز باید مراقب باشند که خون به چشم، دست و زخم‌هایشان نپاشد.

معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر تصریح کرد: در خصوص واکسن‌های این فصل، بزرگسالان فعلاً واکسن اختصاصی برای این بیماری‌ها ندارند. واکسن آنفولانزا را ترجیحاً در اواسط شهریور تا اوایل مهر تزریق می‌کنیم؛ مخصوصاً برای افراد در معرض خطر، خانم‌های باردار، سالمندان و بیماران زمینه‌ای. وی افزود: برنامه واکسیناسیون روتین کشوری نیز طبق برنامه انجام می‌شود.

هشدار درباره عفونت ادرار، ذات‌الریه و خطر آب و غذای آلوده در کودکان

وی با اشاره به بیماری‌های عفونی دیگر گفت: بیماری‌هایی مثل ذات‌الریه و عفونت ادرار، به ویژه در کودکان، از طریق آب و غذای آلوده منتقل می‌شوند که می‌تواند شامل انگل‌ها نیز باشد و سبزی و کاهوی نشسته همگی خطرآفرین هستند.