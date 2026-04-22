شناسایی ۹۶ کانون روستایی با شیوع بالای بیماری تب مالت در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزایی صبح چهارشنبه از شناسایی ۹۶ کانون روستایی با شیوع بالای بیماری تب مالت (بروسلوز) در استان همدان خبر داد و گفت: فهرست این کانون‌ها به اداره کل دامپزشکی استان ارائه شده تا با همکاری دستگاه‌های ذیربط، نسبت به واکسیناسیون مجدد دام‌ها و لکه‌گیری اقدام شود.

وی با تاکید بر اهمیت کنترل و پیشگیری از تب مالت به عنوان یک بیماری مشترک بین انسان و دام، بیان کرد: با وجود اقدامات مؤثر صورت گرفته در سه سال اخیر، که منجر به کاهش چشمگیر بروز بیماری و افزایش ایمنی دام‌ها شده است، سال گذشته ۹۵۰ مورد ابتلا به بروسلوز در استان گزارش شد که نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان به ماهیت بیماری تب مالت اشاره کرد و گفت: این عفونت باکتریایی که دام‌های اهلی و وحشی را مبتلا می‌کند، هم از نظر اقتصادی (به دلیل سقط جنین، کاهش تولید شیر و نازایی در دام) و هم از نظر بهداشتی (به دلیل ابتلای انسان) اهمیت فراوانی دارد،انتقال این بیماری عمدتاً از طریق مصرف لبنیات غیر پاستوریزه و تماس با دام آلوده انجام می‌شود، هرچند انتقال انسان به انسان نیز در گذشته گزارش شده است.

مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های واگیر با بیان اینکه این بیماری اعضای خونساز بدن مانند مغز استخوان، کبد و طحال را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افزود: تب مالت در مردان ۲۰ تا ۶۰ ساله شایع‌تر است و دوره نهفتگی آن بین ۵ تا ۶۰ روز متغیر است.

وی با تأکید بر آندمیک بودن این بیماری در غرب کشور و استان همدان، ادامه داد: فعالیت‌های مشترک بهداشت و دامپزشکی در چهار سال گذشته منجر به کاهش موارد گزارش شده تب مالت در استان شده است.

میرزایی از مردم درخواست کرد از مصرف مواد لبنی مشکوک و غیر پاستوریزه مانند شیر خام، پنیر تازه، خامه و سرشیر خودداری کرده و در صورت عدم دسترسی به محصولات پاستوریزه، شیر را به مدت سه تا پنج دقیقه پس از غل زدن بجوشانند، افزود: استفاده از ماسک و دستکش هنگام تماس با دام و فرآورده‌های آن، بهسازی محل نگهداری دام‌ها و واکسیناسیون دام‌ها مورد تاکید است.