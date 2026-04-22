به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض آشکار توافق آتش بس لبنان منطقه ای را در نزدیکی الجبور واقع در بقاع غربی هدف قرار داد.

این حمله که با یک پهپاد صورت گرفت باعث شهادت یک شهروند لبنانی و مجروحیت ۲ تن دیگر شد.

علاوه بر تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان نظامیان اشغالگر به تخریب خانه های شهروندان این کشور در مناطق جنوبی ادامه می دهند. رسانه ها روز گذشته به تخریب منازل مسکونی در شهرک حولا در جنوب لبنان اشاره کردند.

منازل لبنانی ها در شهرک های شمع و طیرحرفا در جنوب این کشور نیز از سوی اشغالگران منفجر شده است.