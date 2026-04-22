  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

بازداشت صهیونیست «هزار چهره» در یک کشور عربی

تلویزیون رژیم صهیونیستی از بازداشت یک مجرم صهیونیست با صدها مورد شکایت در سراسر جهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که سرویس امنیتی مراکش آوی گولان کلاه بردار صهیونیست را به اتهامات مالی بازداشت کرده است.

در این گزارش آمده است، گولان یک مرد هزار چهره است که از هویت های جعلی برای فریب دادن صدها نفر در سراسر جهان استفاده کرده است.

بر اساس این گزارش، گولان که پیشتر خود را با نام یایر ببرت معرفی کرده بود از سوی چندین کشور تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار داشت و چه بسا طی سال های گذشته از هزاران نفر کلاه برداری کرده است؛ یکبار خود را میلیاردر اهل برزیل معرفی کرده و بار دیگر مدعی شده تاجری از آمریکا است. وی پیشتر نیز به مدت ۳۵ سال به همین اتهام در زندان به سر برده بود و بعد از آزادی مجددا دست به کلاه برداری در کشورهای ژاپن، مکزیک، آلمان و آمریکای جنوبی زد.

پلیس مراکش متوجه شد که این صهیونیست دارای حساب بانکی با نام جعلی به مبلغ ۳۱ میلیون یورو است.

کد مطلب 6808058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      قیافه نحس این قلاده مثل ابلیس است! و شاید هم خود ابلیس باشد!

