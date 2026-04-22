بازداشت صهیونیست «هزار چهره» در یک کشور عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که سرویس امنیتی مراکش آوی گولان کلاه بردار صهیونیست را به اتهامات مالی بازداشت کرده است.

در این گزارش آمده است، گولان یک مرد هزار چهره است که از هویت های جعلی برای فریب دادن صدها نفر در سراسر جهان استفاده کرده است.

بر اساس این گزارش، گولان که پیشتر خود را با نام یایر ببرت معرفی کرده بود از سوی چندین کشور تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار داشت و چه بسا طی سال های گذشته از هزاران نفر کلاه برداری کرده است؛ یکبار خود را میلیاردر اهل برزیل معرفی کرده و بار دیگر مدعی شده تاجری از آمریکا است. وی پیشتر نیز به مدت ۳۵ سال به همین اتهام در زندان به سر برده بود و بعد از آزادی مجددا دست به کلاه برداری در کشورهای ژاپن، مکزیک، آلمان و آمریکای جنوبی زد.

پلیس مراکش متوجه شد که این صهیونیست دارای حساب بانکی با نام جعلی به مبلغ ۳۱ میلیون یورو است.