اسرائیل و آمریکا به دنبال فتنه داخلی هستند؛ مقاومت نتیجه اشغالگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، «سلیمان فرنجیه» رئیس جریان «المرده» لبنان در گفتگو با شبکه خبری المیادین گفت: هر زمان توازن قوا در میدان تغییر می‌کند، فضای سیاسی هم تغییر می‌کند. باید یک هدف واحد داشته باشیم و آن «نه به فتنه داخلی» است، و این سخنِ رئیس‌جمهور عون است.

وی اظهار داشت: پروژه‌ای که اکنون به‌سمتش می‌رویم به فتنه داخلی منجر می‌شود و این همان چیزی است که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها می‌خواهند.

این سیاستمدار مسیحی لبنان در ادامه با انتقاد از دولت این کشور گفت: دولت طی دو سال گذشته نه جلسه‌ای تشکیل داد و نه گفت‌وگوی ملی مؤثری برگزار کرد.

فرنجیه با انتقاد از کسانی که به دنبال محدود کردن سلاح مقاومت هستند، گفت: مقاومت نتیجه‌ی اشغال است نه علت آن؛ و ما معتقدیم اسرائیل پشت پرده تحریکاتی است که علیه مقاومت صورت می‌گیرد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: به ما گفتند رئیس‌جمهوری انتخاب کنید تا کمک‌ها برسد، اما هیچ‌چیزی به ما ندادند.اکنون می‌گویند به مقاومت ضربه بزنید تا کمک‌ها برسد؛ من می‌گویم اگر با مقاومت اختلاف داشته باشیم، لبنان نابود می‌شود و کمکی هم نخواهد رسید.

فرنجیه با اشاره به اقدامات آمریکا در ویتنام، سوریه و افغانستان، گفت: آمریکایی‌ها بر اساس منافع اقتصادی خود عمل می‌کنند.

رئیس جریان المرده لبنان افزود: برخی احزاب در لبنان بیش از ۴۰ سال تبلیغ کردند که مسیحیان لبنان شبیه اسرائیلی‌ها هستند.

وی اظهار داشت: اسرائیل خیر و صلاح لبنان را نمی‌خواهد، و لبنان را رقیب خود می‌داند؛ بنابراین نمی‌خواهد این کشور روی پای خود بایستد.

فرنجیه تاکید کرد که امنیت کشورهای خلیج فارس در گروه روابط خوب آنها با ایران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اعتماد دولت لبنان به آمریکا، گفت: آمریکا متحد اول اسرائیل است و ما به سراغ مذاکره‌کننده‌ای می‌رویم که می‌دانیم خواهان منافع طرف مقابل است، نه منافع ما.

فرنجیه افزود: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در حمایت از اسرائیل صریح است و برای بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، جنگی را در منطقه شعله‌ور کرده است.

رئیس جریان المرده لبنان گفت: چرا باید برای مذاکرات مستقیم عجله کرد، در حالی که می‌توانیم به مذاکرات غیرمستقیم ادامه دهیم؟ تکیه بر متحد اول اسرائیل که نمی‌تواند داور منصفی باشد، چه حکمتی دارد؟